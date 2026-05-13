US1-CC

エイム電子は、オーディオ用ケーブル「SHIELDIO」シリーズの新製品として、Type-C端子を採用したUSBケーブル「US1」を5月27日に発売する。Type-C to Type-Cモデル「US1-CC」と、Type-A to Type-Cの「US1-AC」をラインナップする。価格は以下のとおり。

US1-CC

US1-CC Type-C to Type-Cモデル(全て税別)

US1-CC005 0.5m 18,000円 US1-CC010 1m 21,000円 US1-CC015 1.5m 24,000円 US1-CC020 2m 27,000円 US1-CC030 3m 30,000円

US1-AC

US1-AC Type-A to Type-Cモデル(全て税別)

US1-AC005 0.5m 18,000円 US1-AC010 1m 21,000円 US1-AC015 1.5m 24,000円 US1-AC020 2m 27,000円 US1-AC030 3m 30,000円

ハイレゾ音源などを忠実に再現するオーディオユースを目的に開発されたUSBケーブル。エイム電子が長年培ってきたデジタル信号伝送技術をもとに、「SHIELDIO」シリーズの最新モデルとして展開される。

従来モデルから採用しているフラット構造はそのままに、Type-C to Type-CコネクターおよびType-A to Type-Cコネクターモデルを新開発。導体には伝送特性に優れる高純度無酸素銅＋純銀コーティングを採用している。

また、独自の「SPセパレートフラット構造」により、信号ラインと電源ライン間のクロストークを制御。ノイズ干渉を極限まで抑制することで、高いノイズコントロール性能と伝送品質を実現したという。