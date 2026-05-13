リアルな人形たちが井戸端会議をしているところに遭遇した2匹の柴犬さん。そっと近づいていったと思ったら…可愛すぎる『まさかの勘違い』が話題になっています。

思わず納得してしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で70万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『リアル過ぎる人形』を前にした2匹の犬→近づいたと思ったら…勘違いで見せた『まさかの行動』】

リアルな人形を前にした2匹の柴犬→近づいていって…

Xアカウント『@mooko4575』に投稿されたのは、柴犬「あのん」ちゃんと「つきひ」ちゃんが旅先で見せた可愛すぎる勘違いを捉えた光景。

この日、ご家族で愛犬も一緒に宿泊できる素敵なホテルで旅行を楽しまれていたのだそう。

『まさかの勘違い』が可愛すぎると反響

ホテルの周りを散歩中、偶然見かけたのは、江戸時代をイメージしたとってもリアルな人形たちが井戸端会議をしているかのような空間。

ホテルのスタッフさんに許可を得て、井戸端会議に参加させてもらうことにしたというあのんちゃんとつきひちゃん。順番にカフェマットを敷いて人形の隣に近づいてみることに…。

すると、あのんちゃんもつきひちゃんも不思議そうにお顔を覗き込んだかと思いきや、いの一番に全く同じ場所をチェックし始めたのだそう。

それは…人形のお侍さんたちの『手』。どうやらオヤツを持っているのでは…と、勘違いした模様。

『どうもこんにちは』『オヤツはありますか？』なんて言っているかのような、示し合わせたように全く同じ勘違い行動を見せたあのんちゃんとつきひちゃんのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「騙されちゃいましたね」「揃って手を確認してるｗ」「なんか持ってそうだもんねー」「かわいい、美味しいニオイしたかな」「見てるとこちゃんと同じでかわいい」などのコメントが寄せられています。

仲良し柴犬姉妹の日常

現在5歳のあのんちゃんと、2歳のつきひちゃんはとっても仲良しな柴犬姉妹。ご家族と一緒にさまざまな場所へお出かけをしたり、お友だちワンコと遊んだり、その日々はとても尊いもの。

ご家族に溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすあのんちゃんとつきひちゃんのお姿は日々柴犬の魅力やたくさんの笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mooko4575」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。