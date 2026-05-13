松のや公式Xが″最大30％オフ″クーポンを公開！30万食分の大盤振る舞い《5月13日15時スタート》

とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、フォロワー数が30万人を突破したことを記念し、2026年5月13日にお得なクーポンを公開しました。

クーポンは13日15時から利用でき、ロースとんかつを"最大30％オフ"で楽しめます。

最大350円引き

クーポンの対象商品は9商品あります。30％オフまたは25％オフになります。

＜30％オフ＞

●ダブルロースかつ定食

1050円→730円（320円引き）

●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食

1150円→800円（350円引き）

●ダブル味噌ロースかつ定食

1150円→800円（350円引き）

＜25％オフ＞

●ロースかつ＆本格唐揚げ定食

970円→720円（250円引き）

●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ

780円→580円（200円引き）

●鬼おろしポン酢ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●味噌ロースかつ定食

790円→590円（200円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食

970円→720円（250円引き）

●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

1250円→930円（320円引き）

松のやの公式Xによると、"30万食分"用意しているそうです。気になる人は早めに活用してお得に楽しんで。

クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。

※画像は松のやの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）