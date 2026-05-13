松のや公式Xが″最大30％オフ″クーポンを公開！30万食分の大盤振る舞い《5月13日15時スタート》
とんかつ専門店「松のや」の公式X（＠matsu_noya）は、フォロワー数が30万人を突破したことを記念し、2026年5月13日にお得なクーポンを公開しました。
クーポンは13日15時から利用でき、ロースとんかつを"最大30％オフ"で楽しめます。
最大350円引き
クーポンの対象商品は9商品あります。30％オフまたは25％オフになります。
＜30％オフ＞
●ダブルロースかつ定食
1050円→730円（320円引き）
●ダブル鬼おろしポン酢ロースかつ定食
1150円→800円（350円引き）
●ダブル味噌ロースかつ定食
1150円→800円（350円引き）
＜25％オフ＞
●ロースかつ＆本格唐揚げ定食
970円→720円（250円引き）
●ロースかつ定食＋トッピングポテサラ
780円→580円（200円引き）
●鬼おろしポン酢ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●味噌ロースかつ定食
790円→590円（200円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食
970円→720円（250円引き）
●ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食
1250円→930円（320円引き）
松のやの公式Xによると、"30万食分"用意しているそうです。気になる人は早めに活用してお得に楽しんで。
クーポンは、一部店舗を除く松のや全店で利用可能です。松屋併設店でも利用できます。
※画像は松のやの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）