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意外と知らないトヨタの戦略。「49万5000円の椅子」を限定販売する本当の理由は「品質PR」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、YouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」にて「どうしたトヨタ？レクサス売るために数量限定の椅子を売るその狙いとは？【自動車】」を公開した。動画では、トヨタグループが49万5000円の椅子を限定販売する裏にある、ブランド戦略とPRのカラクリについて解説している。



下矢氏はまず、トヨタ自動車の部品メーカーであるトヨタ紡織が、「クラウン」のシートを用いた椅子を70脚限定で販売することを紹介。オフィス家具メーカーのイトーキと協力し、シートベンチレーションなどの機能も備えた尖った商品だが、価格は49万5000円と高額だ。下矢氏はこの売上を計算し、「はっきり言えばビジネスとしてはミクロな世界」と指摘。企業規模から考えても、利益を追求した商品ではないと断言する。



では、真の目的は何か。下矢氏は「現在リブランディングの真っ最中」であるクラウンの立ち位置に注目する。かつてはトヨタの最上位モデルだったが、現在はレクサスが存在し、SUV人気も相まって、その価値をどう打ち出すかが課題となっている。そこで、「ブランドを象徴するものを商品として出す」ことで、クラウンに詰まったトヨタの技術やこだわりを世間に伝える「品質PRのための商品」として椅子が作られたと分析した。



さらに下矢氏は、サントリーのウイスキー「山崎」の55年もので300万円、グランドセイコーの4400万円の時計を例に挙げ、この手法は他企業でも実績があることを紹介。また、大企業に限らず、本物の技術を持つ中小企業であれば「究極の一品を作る」ことで応用可能だと語った。



一見すると不可解な高額限定商品の裏には、自社の技術力とブランド価値を世に知らしめるための高度な戦略が隠されていた。



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