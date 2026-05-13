ミスド「もっちゅりん」が期間限定で復活！ 新作“いちご”含む3種が登場、予約は5．14から
「ミスタードーナツ」は、6月3日（水）から期間限定で、昨年売り切れが続出した “もっちゅり食感”が特長のドーナツ「もっちゅりん」を、全国の店舗で発売。それに先駆け、5月14日（木）から「ミスドネットオーダー」および「ミスタードーナツアプリ」で予約受付を開始する。
【写真】全種気になる！ 「もっちゅりん」3種の詳細
■予約開始時間は？
今回復活販売が決定した「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が楽しめるドーナツ。
「ミスタードーナツ」は、昨年55周年を記念して本商品を販売し話題となるも商品を届けることがかなわなかった利用者がいたことを受け、今回はより多くの利用者に提供できるよう事前予約をこれまでよりも早い“5月14日（木）7時00分”から実施すると明かしている。
ラインナップは全3種で、昨年の人気商品「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、もっちゅり食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピングした「もっちゅりんいちご」が初登場。なお、「もっちゅりんいちご」は6月下旬まで、「もっちゅりんきなこ」と「もっちゅりんみたらし」は8月中旬までの販売を予定している。
さらに今年は、第2弾の発売も予定。詳細は後日発表される。
■レジに並ばず購入完了
ちなみに、「ミスドネットオーダー」とは、スマートフォンやパソコンを使ってドーナツを1個から注文できるテイクアウト専用のサービス。
「ミスドネットオーダー」の特設サイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から受け取り希望店舗と日時を選択し、商品と個数を選んで事前に支払いを完了することで、当日はレジに並ばず商品が受け取ることが可能だ。
【写真】全種気になる！ 「もっちゅりん」3種の詳細
■予約開始時間は？
今回復活販売が決定した「もっちゅりん」は、手に取った時の独特のやわらかさと、一口食べた瞬間の弾力のある食感とやわらかい食感を同時に堪能できる“もっちゅり食感”が楽しめるドーナツ。
ラインナップは全3種で、昨年の人気商品「もっちゅりんきなこ」、「もっちゅりんみたらし」に加え、もっちゅり食感の生地にいちごフィリングをつめ、いちごシュガーをトッピングした「もっちゅりんいちご」が初登場。なお、「もっちゅりんいちご」は6月下旬まで、「もっちゅりんきなこ」と「もっちゅりんみたらし」は8月中旬までの販売を予定している。
さらに今年は、第2弾の発売も予定。詳細は後日発表される。
■レジに並ばず購入完了
ちなみに、「ミスドネットオーダー」とは、スマートフォンやパソコンを使ってドーナツを1個から注文できるテイクアウト専用のサービス。
「ミスドネットオーダー」の特設サイトもしくは「ミスタードーナツアプリ」から受け取り希望店舗と日時を選択し、商品と個数を選んで事前に支払いを完了することで、当日はレジに並ばず商品が受け取ることが可能だ。