「1本約170円とは思えないクオリティ」【シャトレーゼ】まとめ買いしたい！「アイスクリーム」

物価高が続くなかでも、ちょっとしたご褒美スイーツは外せないという人も多いのでは？ そんな気分に寄り添ってくれるのが、手に取りやすい価格で和と洋のスイーツが揃う【シャトレーゼ】です。今回は豊富なラインナップの中から、気温が上がる季節にうれしい「アイスクリーム」をピックアップしてご紹介します。

味・コスパ良しで満足度もバッチリ

「贅沢で濃密な口どけが最高」「1本約170円とは思えないクオリティでまとめ買い不可避」と、@iceke361さんがべた褒めするのは「クーベルチュールチョコレート使用 ショコラソフト」。一見シンプルに見えますが、こだわりがギュッと詰まった一品です。

ご褒美感もたっぷりで癒し力満点！

アイスには北海道産のフレッシュクリームと、カカオ含有量が高く高品質で知られるクーベルチュールチョコレートを使用。さらに、自家製シュガーコーンにはココアを混ぜ合わせて焼き上げており、こだわりが感じられます。チョコ好きさんはぜひ味わって！

いちごとチョコは相性抜群！

薄いピンク色のストロベリーアイスクリームに、チョコを混ぜ合わせた「チョコマカレッタ ザ ストロベリーソフト」。こちらは、数々のアイスクリームを食べてきた@iceke361さんが「袋を開けた瞬間から香る苺の甘い匂い」「どこを食べてもチョコのパリパリ感」「素晴らしい」と大絶賛するアイスクリームです。

パリパリザクザク食感と甘酸っぱさは病みつき必至

実は筆者も食べたことがあるのですが、マーブル状のチョコレートはゴロっと固まっていたり、薄く入っていたりと食べる部分によって食感が異なるのが魅力。自家製シュガーコーンもザクザク感があって、食べ応えもバッチリ。1つで苺とチョコの両方が味わえる贅沢感もたまりません！

それぞれ1本\183（税込）で、4本入りは\680（税込）とまとめ買いがお得です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@iceke361様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N