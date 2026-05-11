韓国コスメ「リリリング」がデビュー　アンバサダーにBaby DONT Cryを起用

韓国人スタイリスト ス・ソギョンがプロデュースする韓国コスメブランド「リリリング（RRRing）」がデビューした。あわせてブランドアンバサダーに4人組の韓国発ガールズグループBaby DONT Cryを起用した。

【画像をもっと見る】

リリングは、コスメブランドが数多くある現代において「何を選べばいいか分からない」といった悩みを抱える人に向けたコスメブランド。少女時代やNiziU、PSYをといったグループやアーティスト、俳優のスタイリングを担当を手掛けてきたス・ソギョンをプロデューサーに起用し、現在のトレンドにあったK-Beutyを提案していくという。

Baby DONT Cryは、「江南スタイル」などで知られるシンガーソングライターPSYが代表を務めるP NATIONから昨年6月にデビュー。韓国発ガールズグループ「i-dile」のソヨンがプロデュースを手掛けており、デビューシングル「F Girl」のMVは公開から4日で2000万回再生を突破するなど注目を集めている。

ブランドローンチに合わせて、仕上がりとトレンド感を両立を追求した第一弾アイテムを発売。現在Qoo10リリリング公式ショップで販売中で、 5月13日から全国のロフト、ロフトネットストア、アットコスメ（一部店舗を除く）で取り扱う。ラインナップは、オイル配合でガラスのようにツヤめく唇に導く「メルティング ハートデューイ ティント」（全4色、各1430円）、とろけるような質感の「オーバーリップスティック」（2種、各1430円）、グリッターとシマーのシャドウがまぶたを華やぎを添える「リキッドグラム アイシャドウ」（2色、各1430円）のほか、メイクの密着力を高める「フィックスユー グロウミスト」（80mL 1980円）を揃える。

アンバサダー就任を記念して行われた発表会でBaby DONT Cryは、白のドレス姿で登壇。リーダーのイヒョンは、「ブランドのスタートに立ち会えることになり光栄です。今後さまざまな魅力を伝えていきたいと思います」。ミアは「リリリングは私たちも普段から使っているブランドです。みなさんにもぜひ手に取って欲しいと思います」と笑顔で答えた。