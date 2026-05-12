＜私、ワガママ？＞親の「老後は施設に入る」宣言に「助かるけど、、、」思わずガッカリしたワケ

親の老後について、「いつかは話し合わなければならない」と思っている人も多いのではないでしょうか。親がどんな老後を送りたいのか、自分たちで暮らせなくなった場合はどうするのか……心配は尽きませんよね。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。

母の「施設に入る」宣言

先日、実家に帰省したときのことです。



母との会話の流れで、老後の過ごし方の話になりました。

そのとき、母がさらりと「あ、老後はあなたたちを頼らず施設に入るからね」と宣言したのです。

まだまだ健在とはいえ、両親も70代。



しっかり者の母は、いつか来る日のために、今から自分たちの将来を考えて準備を始めているのでしょう。

本来なら、介護の不安が減って「助かった」と喜ぶべき場面なのかもしれません。



でも、私の心に広がったのは、安堵とは正反対の、なんともいえない寂しさでした。

「必要とされていない」という孤独

私は、親を支えることで恩返しができるとどこかで思っていたのかもしれません。



だから母の宣言を聞いて、「自分は頼りにされていないのではないか」と感じてしまったのです。

勝手に、遠くへ行かないでよ。



心のどこかでそう叫んでいる自分がいました。

「母を支えたい」という気持ちは、実は「母に必要とされたい」という私の身勝手な執着だったのかも……と気づき、喉の奥がツンと熱くなりました。

自分の中にそんな幼い部分があったこともショックでした。