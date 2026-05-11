第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）のハンデが、５月１１日、ＪＲＡから発表された。

約２年ぶりの実戦となるキタサンブラックの半弟シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は５８キロとなった。３歳時に出走した全５戦は５７舛如∈までより１曾鼎ざ堽未任僚仭となる。２０２４年の日本ダービー７着後に左前浅屈腱炎を発症し、長期休養。前回に続き武豊騎手とのコンビで注目が集まる。

ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）も５８キロを背負う。重賞で４戦連続２着で迎えた前走の金鯱賞は５着で、今回の重賞に臨む。なお、５８キロでは２３年６月の江の島Ｓで勝った実績がある。当時もクリストフ・ルメール騎手が騎乗していた。

大阪城Ｓで０秒２差３着のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）は５７キロ。

前走の中山牝馬ステークスがキャリア９戦目で初の掲示板外（１３着）だったアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は５６キロ。サウジアラビア遠征帰りのヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）も５６キロに決まった。

なお、２４年の目黒記念などＧ２を２勝のシュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）がトップハンデ５９キロを背負う。

フルゲートは１６頭で現在、フクノブルーレイク（牡４歳、美浦・竹内正洋厩舎、父ウインブライト）が除外対象となっている。

決定したハンデは以下の通り（単位はキログラム）。

アンゴラブラック ５６

ガイアメンテ ５６

グランディア ５７

グランドカリナン ５４

サフィラ ５６

シュガークン ５８

シュトルーヴェ ５９

シンハナーダ ５６

セキトバイースト ５６

タイキラフター ５２

ドゥラドーレス ５８

トーセンリョウ ５６

バレエマスター ５５

フクノブルーレイク ５３

ホールネス ５５

ヤマニンブークリエ ５６

ラインベック ５６