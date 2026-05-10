『呪術廻戦』×「ジョイフル」コラボ第2弾は5．12から！ 秤金次やパンダをイメージした新メニューが登場
ファミリーレストランの「ジョイフル」は、5月12日（火）15時00分〜6月9日（火）15時00分の期間、テレビアニメ『呪術廻戦』とコラボレーションしたキャンペーン第2弾を、全国の店舗で実施する。
【写真】ファン必見！ 秤金次をイメージした“スンドゥブチゲ”など新メニュー
■全7種類のコラボメニューを用意
今回コラボキャンペーン第2弾として開催されるのは、『呪術廻戦』の世界観が楽しめるメニューや注文特典が展開される期間限定の企画。
第2弾限定メニューには、秤金次をイメージした「熱を愛した秤金次のスープ旨辛スンドゥブチゲ定食」をはじめ、「星綺羅羅のビーフペッパーガーリックライス」や「夜蛾学長の最高傑作『突然変異呪骸』パンダ」など、ファン必見のラインナップが並ぶ。
また、第1弾で人気を博した「虎杖悠仁の『黒閃』3連撃コンボ」や、「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」、「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、「乙骨とリカのパンケーキ」も継続販売を行い、期間中は全7種類のコラボメニューが用意される。
さらに、コラボメニュー1品注文につき「オリジナルアクリル箸置きキーホルダー」が先着でもらえるほか、アクリル箸置きが3個ゲットできる「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」の販売や、コラボ記念パネルの設置なども実施される。
【写真】ファン必見！ 秤金次をイメージした“スンドゥブチゲ”など新メニュー
■全7種類のコラボメニューを用意
今回コラボキャンペーン第2弾として開催されるのは、『呪術廻戦』の世界観が楽しめるメニューや注文特典が展開される期間限定の企画。
第2弾限定メニューには、秤金次をイメージした「熱を愛した秤金次のスープ旨辛スンドゥブチゲ定食」をはじめ、「星綺羅羅のビーフペッパーガーリックライス」や「夜蛾学長の最高傑作『突然変異呪骸』パンダ」など、ファン必見のラインナップが並ぶ。
さらに、コラボメニュー1品注文につき「オリジナルアクリル箸置きキーホルダー」が先着でもらえるほか、アクリル箸置きが3個ゲットできる「ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブル」の販売や、コラボ記念パネルの設置なども実施される。