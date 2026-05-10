「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（１０日、東京・芝１６００メートル）の予想を公開した。

粗品は「かなり迷ったが、東京マイルのパフォーマンスなら、この馬を選びたい」と１０番のエコロアルバを本命に示した。「前走の朝日杯では１着のカヴァレリッツォから０秒３差の４着。正直、着差以上に力の差を感じるレースで同条件ならば本命にはしないが、前々走のサウジアラビアＲＣの走りを見ると、東京コースでこそ能力を発揮できると思います」とコース替わりが本命馬選択の決め手になったようだ。

エコロアルバは前日発売のオッズで単勝２番人気に支持されている。「思ったより人気していて絶妙に手を出しにくいオッズではあるんですが、何度展開予想をしても最後に飛んでくるので、本命に挙げざるを得ない」と説明。続けて「枠に関しても個人的には一番良いところに入ったので、大きく出遅れなければ理想のポジションを確保できると思います」と好走するイメージを描いている。

対抗に推したのは、前日発売のオッズで単勝１番人気に支持されている７番のダイヤモンドノット。カヴァレリッツォ、アスクイキゴミ、ロデオドライブの３頭と悩んだようだが、「１２００〜１４００メートルが適性と分かっていても馬券内を外すイメージが少ない」と堅実なレースぶりが推し理由になった様子。さらに前走のファルコンＳの内容を評価しつつ、「完成度がナンバーワン」と見解を示した。

買い目は本命と対抗を軸にした馬券で、３連複軸２頭ながしの（７）（１０）から（４）（１４）（１５）（１６）（１７）の５点と、３連単フォーメーションで１着（７）（１０）―２着（７）（１０）―３着（３）（４）（５）（９）（１２）（１４）（１５）（１６）（１７）（１８）の計２０点を推奨している。

この投稿にコメント欄では「ＹｏｕＴｕｂｅｒが揃って本命にしすぎ」「こういう荒れそうな時ほど穴馬推奨して欲しかったかな」「悪いが飛んでくれ」「粗品さんの２頭軸の１頭は馬券圏内は多いので」「対抗飛ぶんじゃね」「なんか当たりそう」「さ、さすがにそろそろ」「対抗が飛ぶやつ？」「溶けてしまいそう」「対抗が来ないパターンのやつか」「それはまじだるい」などの反応が寄せられている。