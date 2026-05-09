こんなものまであるのーーーッ！？【ダイソー】少し高くても買いたい！「優秀アイテム」

雑貨、日用品、コスメ、食品、工具、ガジェット等、いろいろな商品が並ぶ【ダイソー】では、少し高めだけどハイクオリティな「優秀アイテム」が販売されています。今回は、100均マニアが紹介しているダイソーの優秀アイテムをピックアップ。少し高めなので躊躇する人もいるかもしれませんが、マニアが実際に使ってみた感想を読めば欲しくなるかも。ぜひチェックしてみてください。

これがダイソーで買えるの！？

@nanaironotobira2さんが、「耳の形状にフィット」「全然痛くないのが嬉しい」とコメントしている、「寝ながら完全ワイヤレスステレオイヤホン」。商品名の通り、寝ながらでも快適に使えるイヤホンです。そら豆のような形状で耳を圧迫せず、寝ていても外れにくいためストレスなく使えそう。約5時間連続再生できて、オンオフや音量調整、一時停止などはイヤホンのタッチセンサーで操作できます。\1,100（税込）なので、快適なイヤホンを探しているならぜひチェックを。

インテリアに馴染むシンプルデザイン

100均マニアの@100kin_magさんが「とっても便利でもう手放せません」と絶賛しているのは、「4個口スクエアタップ」です。4つの差込口が付いており、正面に2つ、両サイドに1つずつ配置されています。シンプルなデザインで、取り付けても違和感がないところが嬉しいポイント。@100kin_magさん曰く「耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ」とのことで、安心して使用できそうです。価格は、\550（税込）です。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様、@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A