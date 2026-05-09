ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「夏期講習のこの値段は普通なの!?」高額な料金表を前に不安は止まら… 「夏期講習のこの値段は普通なの!?」高額な料金表を前に不安は止まらない…！中学受験のリアル 「夏期講習のこの値段は普通なの!?」高額な料金表を前に不安は止まらない…！中学受験のリアル 2026年5月9日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 塾弁作りという現実的なハードルを越えたと思ったら、今度は家計という大きな壁が立ちはだかります。3年間で200万円近い出費…これが本当に現実なのかと、妻は家計簿と向き合う羽目に。夫が決めた中学受験、この先どうなるのでしょうか…。>>【まんが】中学受験のお金・芝浦家の場合(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】母校に行かせたい父・芝浦家の場合 「もう無理！離婚したい」義家族と距離を置く決断…ついに突きつけた最終通告【私が義妹と縁を切った理由 Vol.89】 友達が欲しくてノリで入ったグループ、完全にミスった…“ガチ勢の壁”にぶつかった朝の教室【お宅のお子さんが万引きしました Vol.15】