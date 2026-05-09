【ジョナサン最新クーポン】おこさまメニュー半額＆人気スイーツがお得に《5月20日まで》
ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、2026年5月20日まで使えるお得なクーポンを公開中です。
「母の日」に向けたクーポンで、人気のスイーツやおこさまメニューがお得に楽しめます。
人気スイーツが"55円引き"に
まずは、人気スイーツに使えるクーポンを紹介します。いずれも"55円引き"です。
●ちいさなチョコパフェ（439円→384円）
●盛り盛りソフト（384円→329円）
●コーヒーゼリーのミニサンデー（329円→274円）
●ミニプリンパルフェ（439円→384円）
●黒糖わらびもちソフト 緑茶＆黒蜜つき（549円→494円）
おこさまメニューは"半額以下"！
続いて、おこさまメニューに使えるクーポンを紹介します。7種の食事メニューは"半額"に。また、「おこさまソフト」は半額以下の99円で楽しめます。
●おこさまパンケーキ（494円→246円）
●おこさまうどん（494円→246円）
●おこさまラーメン（494円→246円）
●おこさまハンバーグ（659円→329円）
●おこさまおにぎりプレート（659円→329円）
●おこさまフライドチキン（659円→329円）
●低アレルゲン おこさまカレー（659円→329円）
●おこさまソフト（242円→99円）
いずれも店内飲食限定です。この機会に、家族みんなでスイーツや食事を楽しんではいかが。
※画像はジョナサンの公式Xより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）