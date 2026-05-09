【ジョナサン最新クーポン】おこさまメニュー半額＆人気スイーツがお得に《5月20日まで》

ジョナサンの公式Xアカウント（＠jona_official_）は、2026年5月20日まで使えるお得なクーポンを公開中です。

「母の日」に向けたクーポンで、人気のスイーツやおこさまメニューがお得に楽しめます。

人気スイーツが"55円引き"に

まずは、人気スイーツに使えるクーポンを紹介します。いずれも"55円引き"です。

●ちいさなチョコパフェ（439円→384円）

●盛り盛りソフト（384円→329円）

●コーヒーゼリーのミニサンデー（329円→274円）

●ミニプリンパルフェ（439円→384円）

●黒糖わらびもちソフト 緑茶＆黒蜜つき（549円→494円）

おこさまメニューは"半額以下"！

続いて、おこさまメニューに使えるクーポンを紹介します。7種の食事メニューは"半額"に。また、「おこさまソフト」は半額以下の99円で楽しめます。

●おこさまパンケーキ（494円→246円）

●おこさまうどん（494円→246円）

●おこさまラーメン（494円→246円）

●おこさまハンバーグ（659円→329円）

●おこさまおにぎりプレート（659円→329円）

●おこさまフライドチキン（659円→329円）

●低アレルゲン おこさまカレー（659円→329円）

●おこさまソフト（242円→99円）

いずれも店内飲食限定です。この機会に、家族みんなでスイーツや食事を楽しんではいかが。

※画像はジョナサンの公式Xより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）