【新潟グルメ】まるでタイムスリップ！レトロ店内で素材の甘みを生かした癒しランチ【加茂市】
2025年11月に旧七谷郵便局にオープンしたカフェ『カフネ』。
昭和10年に建てられ文化財になっている建物で、レトロなものが大好きな店主・御手洗智一さんがここにほれ込んで決めました。内部は郵便局の造りや机などをそのまま生かしつつ、タイプライターなど雰囲気に合うインテリアをコレクションして置いています。隅々までノスタルジックな雰囲気で、まるで異世界に誘われているような不思議な気持ちになります。
この特別な雰囲気のなかで楽しめるランチは「スープとパンのセット」。
「新じゃがときのこのスープ」は、七谷産のじゃがいも・5種類のきのこ(しいたけ・しめじ・エリンギ・マッシュルーム・まいたけ)が入り、だしが織りなす優しい味わい。砂糖は使わず素材の甘みを生かしています。
「新玉ねぎとグリーンピースのスープ」は、七谷産のたまねぎ・グリーンピース・バジルなどを使い、ほのかな苦みと甘みの絶妙なバランスがGOOD。
どちらのスープにも加茂の食材をふんだんに使っています。スープは今後季節ごとに変える予定で、夏は冷製スープや魚介系などを計画中だそうです。
カフェ利用も人気で「クラシックプリン」を始め、「チーズケーキ」「チョコレートケーキ」「季節限定のケーキ」もあります。ケーキも加茂のお店が手がけたもです。
店主の願いは「来てくれた人にここで幸せな時間を過ごしてもらうこと」。店内には店主がチョイスした本が並び、食事をしながら自由に読むことができます。時間がゆったりと流れる店内で、日常から離れたリラックスタイムを楽しみませんか。
◇カフネ
新潟県加茂市黒水856
問い合わせ先｜InstagramのDMから
営業時間｜11:00～17:00
定休日｜火曜
昭和10年に建てられ文化財になっている建物で、レトロなものが大好きな店主・御手洗智一さんがここにほれ込んで決めました。内部は郵便局の造りや机などをそのまま生かしつつ、タイプライターなど雰囲気に合うインテリアをコレクションして置いています。隅々までノスタルジックな雰囲気で、まるで異世界に誘われているような不思議な気持ちになります。
「新じゃがときのこのスープ」は、七谷産のじゃがいも・5種類のきのこ(しいたけ・しめじ・エリンギ・マッシュルーム・まいたけ)が入り、だしが織りなす優しい味わい。砂糖は使わず素材の甘みを生かしています。
「新玉ねぎとグリーンピースのスープ」は、七谷産のたまねぎ・グリーンピース・バジルなどを使い、ほのかな苦みと甘みの絶妙なバランスがGOOD。
どちらのスープにも加茂の食材をふんだんに使っています。スープは今後季節ごとに変える予定で、夏は冷製スープや魚介系などを計画中だそうです。
カフェ利用も人気で「クラシックプリン」を始め、「チーズケーキ」「チョコレートケーキ」「季節限定のケーキ」もあります。ケーキも加茂のお店が手がけたもです。
店主の願いは「来てくれた人にここで幸せな時間を過ごしてもらうこと」。店内には店主がチョイスした本が並び、食事をしながら自由に読むことができます。時間がゆったりと流れる店内で、日常から離れたリラックスタイムを楽しみませんか。
◇カフネ
新潟県加茂市黒水856
問い合わせ先｜InstagramのDMから
営業時間｜11:00～17:00
定休日｜火曜