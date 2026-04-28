「ＡＢＥＭＡ大相撲」では夏場所（１０日初日）を全取組を無料生中継するにあたり、５月５日の「こどもの日」に合わせ、幕内１２人の「こどもの頃の憧れの職業」を集計し、ランキング形式で発表。第１位は全体の半数近くを占めた「力士」（熱海富士、隆の勝、豪ノ山、朝紅龍、朝乃山）となった。

第２位は「スポーツ選手」（琴桜、高安、若ノ勝）。第４位の「その他・個性派」には、一山本の「公務員」や、琴栄峰の「眼科医」がランクイン。北海道の町役場で働いていた経歴を持つ一山本は、「夢のない子どもだったので、安定って素晴らしいなって」と笑いながら振り返った。

また「ＡＢＥＭＡ」では大関に復帰した霧島（音羽山）、十両復帰の炎鵬（伊勢ケ浜）ら幕内１９力士のインタビュー動画を無料で配信。炎鵬は脊髄損傷という大けがで「痛み止めすら効かなくなって、次第に手が勝手に動くようになった。お風呂の温度も分からない」と壮絶な闘病生活を告白した。

復帰への大きな支えとなったのは、同じく首の怪我を経験している湊川親方（元大関・貴景勝）の存在。同じ治療院に通い、番付が大きく落ちて心が折れそうになった時には「俺もそうだった。その番付になったらその番付の相撲しか取れないんだ」とアドバイスをもらったエピソードを語った。