【5月のムーンアクション】5月17日は牡牛座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■5月のムーンアクションは？

多くの花が咲く5月の満月のことを、ネイティブアメリカンはFlower Moon（花月）と呼んでいました。人間と動物、植物は同じエネルギーを持っているといわれています。元気がないときには部屋に花やグリーンを飾ることをオススメします。ペットと遊ぶのも賛成！ 天気のいい日には太陽の光を浴びにお散歩に出かけましょう。

雨に濡れた緑や雨上がりの緑もとてもキレイです。雨や露など水気を含むものは月に属しています。ムーンパワーがいっぱいです。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■5月11日〜20日

11日（月齢23.6）……過去のデータを見直してみて。今も使えることがありそう。

12日（月齢24.6）……友達へのプレゼントにいいものが見つかりそう。日頃からチェック。

13日（月齢25.6）……たまには羽目を外して。オーバーアクションにツキあり。

14日（月齢26.6）……周囲の人に頼って。遠慮してもいいことなし。

15日（月齢27.6）……遠距離旅行で学ぶこと多し。地元の人とふれあいを。

16日（月齢28.6）……希望が見えてきそう。一度挫折したことにもう一度チャレンジを！

17日（月齢0.3・新月）……オシャレして出かけましょう。夏物の購入にツキあり◎。

18日（月齢1.3）……女性の先輩や上司が認めてくれそう。やる気がアップ！

19日（月齢2.3・三日月）……ずっと住みたかった場所に住んでみて。人生観が変わりそう。

20日（月齢3.3）……食生活の見直しを。健康になれそうです。

5月は祝日が多い月。こどもの日は知っていても、他は何の日だかわからない人も多いかも。4月29日は昭和の日、5月1日はお休みではありませんがメーデーです。

5月3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はご存じ、端午の節句・こどもの日です。端午の節句には子孫繫栄を願って粽（ちまき）と柏餅を食べる習慣があります。また菖蒲湯に入ると一年健康で過ごせるのだとか。

（小泉茉莉花）※画像出典／shutterstock

▼小泉茉莉花 公式占いサイト『愛と運命の月占術』

月の満ち欠けは、あなたの運命も、彼の本心も告げています。