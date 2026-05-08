スターバックス、イチゴの魅力多彩に表現した2種のビバレッジ登場 ドリンクイメージのコラボネイルも
【モデルプレス＝2026/05/08】スターバックス コーヒー ジャパンは、異なる魅力を楽しめる2種のイチゴビバレッジを5月11日から販売。また、ネイルブランド「ohora」とのコラボレーションネイルも同日よりスターバックス公式オンラインストアにて販売する。
【写真】スタバで販売「ダブルトールラテ」イメージのコラボネイルが可愛すぎ
甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジは、見た目の美しさと味わいの重なりを通じて、イチゴの魅力を多彩に表現したラインナップ。「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化した1杯。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上がっている。ブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特徴的だ。
「イチゴ チョコレート フラペチーノ」は、甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノ。ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに。果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てた1杯となっている。
スターバックスが大切にしている「1杯のビバレッジを通じて“豊かなひととき”を届け、日常が少しだけ色づく体験を届ける」という想いは、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」の、「日常の中に美しさを見出す」というブランドフィロソフィーと共鳴。本コラボレーションは、その共通の価値観を起点に、スターバックスの体験をカップの外へと広げていく取り組み。スマートフォンを手に取るときや、ふと視線を落としたときに目に入る手元にスターバックスの世界観をまとうことで、何気ない瞬間に小さな高揚感を添え、日常をより豊かに彩る。
販売するネイル商品は、スターバックスのビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザイン。それぞれのビバレッジの色合いや質感、重なり合うニュアンスを指先で表現し、日常の中で楽しめるスターバックス体験を提案する。さらに、本コラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシール（1シート：6種×各2ピース／計12ピース）が付属。硬化したジェルネイルシールの上に貼り、固めることで、シンプルなデザインにも華やかなアクセントを加えることができ、その日の気分やシーンに合わせてカスタマイズできる。（modelpress編集部）
・ごろっとイチゴミルク（Tallサイズのみ）
＜持ち帰りの場合＞609円
＜店内利用の場合＞620円
・イチゴチョコレートフラペチーノ（Tallサイズのみ）
＜持ち帰りの場合＞732円
＜店内利用の場合＞745円
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
※スターバックスリワード会員向けに、5月8日より3日間先行販売する
※取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
・「ohora ＋ STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk」
価格：2750円
新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」から着想をえた、イチゴとミルクが混ざり合うやわらかな色合いを表現したデザイン。透明感のあるピンクや奥行きのある赤のニュアンスにより、ビバレッジの中で素材が重なり合う様子を表現し、日常にさりげない華やかさを添える。
・「ohora ＋ STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte」
価格：2750円
「ダブルトールラテ」をイメージした、ミルクとエスプレッソが織りなすラテのやわらかなグラデーションを表現したデザインとなっている。
・「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green」
価格：2750円
スターバックスを象徴するグリーンを基調にしたデザイン。深みのあるグリーンのグラデーションに、ドリンクIDボックスやメッセージを想起させるアクセントを取り入れることで、スターバックスらしい遊び心とアイコニックな世界観を表現している。
※取り扱い店舗：スターバックス公式オンラインストア
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◆スタバ、2種のイチゴビバレッジ販売
甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジは、見た目の美しさと味わいの重なりを通じて、イチゴの魅力を多彩に表現したラインナップ。「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化した1杯。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上がっている。ブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特徴的だ。
◆ビバレッジやブランドから着想を得たデザインで楽しむ「ohora ＋ STARBUCKS」
スターバックスが大切にしている「1杯のビバレッジを通じて“豊かなひととき”を届け、日常が少しだけ色づく体験を届ける」という想いは、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」の、「日常の中に美しさを見出す」というブランドフィロソフィーと共鳴。本コラボレーションは、その共通の価値観を起点に、スターバックスの体験をカップの外へと広げていく取り組み。スマートフォンを手に取るときや、ふと視線を落としたときに目に入る手元にスターバックスの世界観をまとうことで、何気ない瞬間に小さな高揚感を添え、日常をより豊かに彩る。
販売するネイル商品は、スターバックスのビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザイン。それぞれのビバレッジの色合いや質感、重なり合うニュアンスを指先で表現し、日常の中で楽しめるスターバックス体験を提案する。さらに、本コラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシール（1シート：6種×各2ピース／計12ピース）が付属。硬化したジェルネイルシールの上に貼り、固めることで、シンプルなデザインにも華やかなアクセントを加えることができ、その日の気分やシーンに合わせてカスタマイズできる。（modelpress編集部）
◆商品概要
・ごろっとイチゴミルク（Tallサイズのみ）
＜持ち帰りの場合＞609円
＜店内利用の場合＞620円
・イチゴチョコレートフラペチーノ（Tallサイズのみ）
＜持ち帰りの場合＞732円
＜店内利用の場合＞745円
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
※スターバックスリワード会員向けに、5月8日より3日間先行販売する
※取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
・「ohora ＋ STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk」
価格：2750円
新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」から着想をえた、イチゴとミルクが混ざり合うやわらかな色合いを表現したデザイン。透明感のあるピンクや奥行きのある赤のニュアンスにより、ビバレッジの中で素材が重なり合う様子を表現し、日常にさりげない華やかさを添える。
・「ohora ＋ STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte」
価格：2750円
「ダブルトールラテ」をイメージした、ミルクとエスプレッソが織りなすラテのやわらかなグラデーションを表現したデザインとなっている。
・「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green」
価格：2750円
スターバックスを象徴するグリーンを基調にしたデザイン。深みのあるグリーンのグラデーションに、ドリンクIDボックスやメッセージを想起させるアクセントを取り入れることで、スターバックスらしい遊び心とアイコニックな世界観を表現している。
※取り扱い店舗：スターバックス公式オンラインストア
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