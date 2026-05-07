ME:I・STARGLOW・IMP.ら、5月14日放送音楽番組「STAR」出演アーティスト発表
【モデルプレス＝2026/05/07】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、5月14日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。
【写真】「TOBE」人気グループ、初アリツアで見せたド派手演出
GACKT率いる伝説のロックバンド・GACKT YELLOW FRIED CHICKENzがフジテレビの音楽番組に登場。2010年に結成され、2012年の日本武道館公演で一度は解散したが、2024年に新メンバーを迎え“5年間限定”で奇跡の復活。1月からは実に15年ぶりとなるワールドツアー『WORLD TOUR ATTACK OF YFCz』を開催し、圧倒的な熱量で国内外のファンを熱狂させている。そんなGACKTが率いるGACKT YELLOW FRIED CHICKENzが今回、テレビ初生歌唱するのは、GACKT自身が出演する『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月放送開始／WOWOW）の主題歌『FALL AGAIN』。GACKTにとって9年ぶりとなる待望の新曲を、迫力のバンドサウンドで堂々パフォーマンスする。
上白石萌歌のクリエイティブコンソーシアム、adieuが登場。2023年にフジテレビ系ドラマ『パリピ孔明』にアマチュアシンガー、EIKO役として出演し、劇中の役名、EIKO名義でアルバムをリリースしたことも話題を呼んだ。2025年は自身初となる海外（香港）フェス出演も果たし、音楽活動の幅も広げるadieuは、4月22日にリリースされた自身5枚目となる新EP『adieu 5』より『ブルーアワー』を歌唱する。
「TOBE」で活躍する7人組男性グループ、IMP.が登場。2025年12月に発売した2ndアルバム『MAGenter』はオリコン音楽ランキングで3冠を達成。2026年1月からは初の全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を成功裏に終え、快進撃を続けるIMP.は、4月13日に発売されたばかりの5thシングル『INVADER』を披露する。
日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:I。デビュー曲『Click』の楽曲総再生回数が1億回を突破し、2024年末には『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合他）に初出場しトップバッターを飾った。2025年は初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』も完走。4月からフジテレビにて初の冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜25時25分〜25時55分※フジテレビほか）も放送がスタートした。さらに、2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も決定し、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。今回は4月13日に配信リリースされた『Update ME』をテレビ初パフォーマンスする。
アソビシステムが手掛ける「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドルグループ・SWEET STEADYが登場。4月には幕張メッセでデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催し、8月には初のアリーナ単独ライブを予定しているなど勢いに乗るSWEET STEADY。今回は、シンガーソングライターのmeiyoが手掛け、その独特のフレーズとメロディで現在TikTokを中心にSNSでバズり中の3rdシングル『SWEET STEP』を披露する。
そして、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から9月に誕生した5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOWも登場。1月にリリースしたデビューシングル『Star Wish』はBillboard JAPAN Hot100で初登場3位を記録。現在初のファンミーティングツアー『STAR CRUISE』を敢行中のSTARGLOWは、4月1日に発売された2ndシングル『USOTSUKI』を力強く歌い上げる。
MCの上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、adieuが就任。音楽番組のMCやラジオパーソナリティーでも活躍するadieuが果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。（modelpress編集部）
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◆GACKT、自身出演ドラマの主題歌を歌唱
GACKT率いる伝説のロックバンド・GACKT YELLOW FRIED CHICKENzがフジテレビの音楽番組に登場。2010年に結成され、2012年の日本武道館公演で一度は解散したが、2024年に新メンバーを迎え“5年間限定”で奇跡の復活。1月からは実に15年ぶりとなるワールドツアー『WORLD TOUR ATTACK OF YFCz』を開催し、圧倒的な熱量で国内外のファンを熱狂させている。そんなGACKTが率いるGACKT YELLOW FRIED CHICKENzが今回、テレビ初生歌唱するのは、GACKT自身が出演する『連続ドラマW コンサルタント―死を執筆する男―』（6月放送開始／WOWOW）の主題歌『FALL AGAIN』。GACKTにとって9年ぶりとなる待望の新曲を、迫力のバンドサウンドで堂々パフォーマンスする。
◆IMP.・ME:I・STARGLOWらも登場
「TOBE」で活躍する7人組男性グループ、IMP.が登場。2025年12月に発売した2ndアルバム『MAGenter』はオリコン音楽ランキングで3冠を達成。2026年1月からは初の全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を成功裏に終え、快進撃を続けるIMP.は、4月13日に発売されたばかりの5thシングル『INVADER』を披露する。
日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:I。デビュー曲『Click』の楽曲総再生回数が1億回を突破し、2024年末には『第75回NHK紅白歌合戦』（NHK総合他）に初出場しトップバッターを飾った。2025年は初の全国アリーナツアー『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I”』も完走。4月からフジテレビにて初の冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜25時25分〜25時55分※フジテレビほか）も放送がスタートした。さらに、2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催も決定し、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めている。今回は4月13日に配信リリースされた『Update ME』をテレビ初パフォーマンスする。
アソビシステムが手掛ける「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドルグループ・SWEET STEADYが登場。4月には幕張メッセでデビュー2周年を記念した『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE』を開催し、8月には初のアリーナ単独ライブを予定しているなど勢いに乗るSWEET STEADY。今回は、シンガーソングライターのmeiyoが手掛け、その独特のフレーズとメロディで現在TikTokを中心にSNSでバズり中の3rdシングル『SWEET STEP』を披露する。
そして、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から9月に誕生した5人組ダンス&ボーカルグループ・STARGLOWも登場。1月にリリースしたデビューシングル『Star Wish』はBillboard JAPAN Hot100で初登場3位を記録。現在初のファンミーティングツアー『STAR CRUISE』を敢行中のSTARGLOWは、4月1日に発売された2ndシングル『USOTSUKI』を力強く歌い上げる。
◆STARナビゲーターにはadieu（上白石萌歌）が就任
MCの上垣皓太朗アナとタッグを組む今回のSTARナビゲーターには、adieuが就任。音楽番組のMCやラジオパーソナリティーでも活躍するadieuが果たして上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。（modelpress編集部）
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