ゴールデンウイーク後半、5日午後、各地の高速道路上りで長い渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターによりますと、午後5時半現在、関越道上り川越インターチェンジ付近を先頭に34キロ、中央道上り小仏トンネル付近を先頭に25キロ、常磐道上り千代田パーキングエリア付近を先頭に19キロ、東名高速道路上り都夫良野トンネル付近を先頭に19キロなどの渋滞となっています。

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神奈川方面から東京へ向かう東名高速道路の海老名サービスエリアから中継でお伝えします。

午後5時半時点、東名高速では上り都夫良野トンネル付近を先頭に19キロなどの渋滞となっています。午後1時ごろから取材をしていますが、海老名サービスエリアはほぼ満車状態が続いています。

お昼すぎはゆっくり食事などを楽しむ人も多かったのですが、夕方になると渋滞がひどくなる前に早く帰ろうということか、足早に車へ戻る人が増えています。

小さなお子さんがいるご家庭では、渋滞でお子さんが退屈したり、トイレで困ったりしないように、早朝に出発して渋滞を避けるという声が多かったです。

また、お菓子やおもちゃを持ってきたり、家族でしりとりやゲームをしたりと、渋滞も家族の楽しい時間にするさまざまな工夫が聞かれました。