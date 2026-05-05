日本大学4年生の山口聡太選手(写真：SportsPressJP/アフロ)

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◇第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東地区選考会(4日、レモンガススタジアム平塚)

11月の第58回全日本大学駅伝対校選手権大会の関東地区選考会が4日、レモンガススタジアム平塚で行われ、上位7チームが出場権をつかみました。

大会は1〜4組に分かれてそれぞれ各チームの2人ずつ出走。8人の合計タイムの上位7校が本大会出場権を得ます。選考会への出場は、8人の10000mの合計タイム上位20校となります。

今年1月の箱根駅伝で10位に入り、12年ぶりのシード権獲得となった日本大学が堂々の1位通過。2位東海大学、3位大東文化大学、4位神奈川大学と続き、5位東洋大学は昨年18年ぶりに出場を逃しましたが、1年で返り咲きました。

また6位中央学院大学、ボーダーラインの7位が山梨学院大学。次点の8位専修大学とは、8人の合計タイムでわずか“0.65秒差”でした。

箱根駅伝で7位だった城西大学は、3組で駅伝主将の中島巨翔選手(4年)がラスト100mでフラフラと途中棄権。本大会出場を逃しました。

▽結果
1位　3時間57分10秒99　日本大学
2位　3時間58分12秒32　東海大学
3位　3時間58分35秒09　大東文化大学
4位　3時間58分44秒60　神奈川大学
5位　3時間58分51秒88　東洋大学
6位　3時間59分42秒29　中央学院大学
7位　3時間59分55秒29　山梨学院大学
8位　3時間59分55秒94　専修大学
9位　4時間00分50秒26　法政大学
10位　4時間02分22秒44　明治大学
11位　4時間02分42秒80　日本体育大学
12位　4時間02分58秒28　東京国際大学
13位　4時間03分42秒51　拓殖大学
14位　4時間04分18秒41　芝浦工業大学
15位　4時間04分30秒24　立教大学
16位　4時間04分46秒39　国士舘大学
17位　4時間04分57秒78　駿河台大学
18位　4時間04分58秒73　東京農業大学
19位　4時間10分12秒01　流通経済大学
城西大 記録なし（1人途中棄権）