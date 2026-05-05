◇第58回全日本大学駅伝対校選手権大会 関東地区選考会(4日、レモンガススタジアム平塚)

11月の第58回全日本大学駅伝対校選手権大会の関東地区選考会が4日、レモンガススタジアム平塚で行われ、上位7チームが出場権をつかみました。

大会は1〜4組に分かれてそれぞれ各チームの2人ずつ出走。8人の合計タイムの上位7校が本大会出場権を得ます。選考会への出場は、8人の10000mの合計タイム上位20校となります。

今年1月の箱根駅伝で10位に入り、12年ぶりのシード権獲得となった日本大学が堂々の1位通過。2位東海大学、3位大東文化大学、4位神奈川大学と続き、5位東洋大学は昨年18年ぶりに出場を逃しましたが、1年で返り咲きました。

また6位中央学院大学、ボーダーラインの7位が山梨学院大学。次点の8位専修大学とは、8人の合計タイムでわずか“0.65秒差”でした。

箱根駅伝で7位だった城西大学は、3組で駅伝主将の中島巨翔選手(4年)がラスト100mでフラフラと途中棄権。本大会出場を逃しました。

▽結果1位 3時間57分10秒99 日本大学2位 3時間58分12秒32 東海大学3位 3時間58分35秒09 大東文化大学4位 3時間58分44秒60 神奈川大学5位 3時間58分51秒88 東洋大学6位 3時間59分42秒29 中央学院大学7位 3時間59分55秒29 山梨学院大学8位 3時間59分55秒94 専修大学9位 4時間00分50秒26 法政大学10位 4時間02分22秒44 明治大学11位 4時間02分42秒80 日本体育大学12位 4時間02分58秒28 東京国際大学13位 4時間03分42秒51 拓殖大学14位 4時間04分18秒41 芝浦工業大学15位 4時間04分30秒24 立教大学16位 4時間04分46秒39 国士舘大学17位 4時間04分57秒78 駿河台大学18位 4時間04分58秒73 東京農業大学19位 4時間10分12秒01 流通経済大学城西大 記録なし（1人途中棄権）