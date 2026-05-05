推し色で揃えちゃおッ！！【3COINS】の「新作グッズ」がカワイイ♡

トレンド感のあるインテリアからおしゃれな収納グッズまで、幅広いジャンルで人気を集める【3COINS（スリーコインズ）】。じつは推し活で活躍する可愛いグッズも取り扱っているんです。そこで今回は、推し色で揃えたい「新作グッズ」を紹介します。

ふっくらリボンで存在感抜群

ふっくらした立体感のあるシルエットで存在感抜群の「リボンチャーム」。カラーは全5色で、ピンクのほかにもブルー・ブラック・ホワイト・パープルが選べます。バッグの持ち手に付ければ、推し色を可愛くアピールできそう。大きめのカニカンと二重リングがセットになっているため、バッグだけでなく、手持ちのキーホルダーに付けることも可能です。

ハンドメイドするから愛着が湧く

「モールドールトレカケースキット」は、モールを使ったキュートなトレカケースが作れるキット。カラーバリエーションは4色で、ベージュ・ホワイト・ブルー・ピンクから選べます。キットの中には、カードケース・モール・顔パーツ、デコレーションパーツが付いており、モールをねじるだけで完成するため、ハンドメイド初心者さんも気軽に挑戦できるはず。

普段使いにも便利なメッシュバッグ

「メッシュカスタムトートバッグ」は、メッシュのデザインが涼しげで、春夏シーズンの推し活イベントで活躍しそう。装飾用の紐がセットなので、メッシュ部分にリボンを結んで飾り付けられるようになっています。リボンチャームやトレカケースが映えるシンプルなデザインは、普段使いにもおすすめです。カラーは、ブラック・ホワイト・ブルー・ピンクの全4色。

ふっくらフレームとフリルでボリューミーに

リボンチャームに負けない存在感を放つのは、ボリューミーなデザインが可愛い「フリルトレカケース」。ふっくら立体的なフレームにフリルを合わせているため、遠目で見てもパッと目に入る華やかさです。カラーバリエーションは、リボンチャームと同じ5色展開のため、推し色で揃えてセットで使えば、さらに存在感がアップします。

推し活にはもちろん、普段使いにもぴったりな【3COINS】の「新作グッズ」。爽やかなパステルカラーのブルー・ピンク・パープルは、春夏コーデのワンポイントとして取り入れても可愛いです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる