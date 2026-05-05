りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が意を決して看護の世界に足を踏み入れたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。第5週「集いし者たち」では、トレインドナースになるために看護婦養成所に集まった個性豊かな1期生たちとの邂逅が描かれた。

参考：『風、薫る』は“新しい朝ドラ”を作ろうとしている 「また間違えた」に込められた真意

医師の父親を持つ家庭に生まれ育った多江（生田絵梨花）やキリスト教を信仰している喜代（菊池亜希子）、子爵の娘ながらナイチンゲールに憧れて、女学校から養成所に入学したゆき（中井友望）。最初に口火を切った呉服屋の娘・しのぶ（木越明）も含めて、入学した経緯も出自もバラバラな面々が集まるなか、どこか場を和らげるような空気感をまとっていたのが原嶋凛演じるトメだった。

青森の津軽出身で百姓の娘でもある彼女は、7人いる同級生たちのなかでもどこか幼く映る。20歳だというから、もしかすると最年少かもしれない。寮での自己紹介の際は、あどけない表情で自身の出自を語り、しのぶに「かわいい」と褒められて照れる場面も。トメは同級生たちにこれから妹のように可愛がられる存在になりそうな予感がする。

地方から上京してきたばかりで方言を話す少女といえば、時代は違えどNHK連続テレビ小説『ひよっこ』（2017年度前期）に登場した澄子（松本穂香）を思い出す。主人公のみね子（有村架純）や時子（佐久間由衣）とともに寮生活を営む澄子は、集団就職のために中学卒業後すぐに上京。食いしん坊な澄子はみね子たちが賑やかにしているときも、寝ていたり食べていたりと、自分のゆっくりとしたペースを崩さない。同じく寮生活をともにする豊子（藤野涼子）は青森から上京しているので、境遇でいえば彼女のほうがトメと似通った部分が多いが、醸し出す雰囲気は澄子のようなマイペースさを感じる。

トメは険悪なムードが流れがちな1期生の間では、ムードメーカーのような存在でもある。初登場時から直美のことを先生と間違えて道を尋ね、同級生だと知った途端に「先生でねえんだか。あんまり堂々としてたはんで、てっきり先生かと」と正直に言葉にする。呆気に取られたような表情を浮かべる直美と、思わず笑ってしまうりん。2人の反応を観ていても、彼女が悪気のない素直なキャラクターであることがすぐにわかったのではないだろうか。一方で、直美に強い言葉で拒絶された際は、今までとは異なる冷たい声色で話すなど、自分の意思を曲げずに主張できる人物でもある。

原嶋は演じるトメについては「マイペースでありながら周囲にやさしい風を運ぶ、芯の強い女の子です」と答えている。実際、第25話では、実家から送られてきたりんごをトメがみんなに振る舞うシーンがあり、これまでギクシャクしていた1期生たちが雪解けするきっかけを作った。おそらく彼女は仲直りさせようと思ったわけではないだろうが、実家から届いたりんごをみんなにも味わってほしいという素直な気持ちで取った行動が、結果として彼女たちの間に自然と連帯感を生み出していく。

トメを演じる原嶋は、本作で初めての朝ドラ出演。これまで連続ドラマの出演経験はほとんどなく、大抜擢といえるだろう。それでも6月に公開予定の映画『四月の余白』への出演も決定しており、トメ役での活躍をきっかけに、これから彼女の芝居を観られる機会が増えるかもしれない。

原嶋は本作について「看護まだ当たり前ではなかった時代を描いた物語です。だからこそ私自身も、『当たり前』だと思っていたことを一つひとつ見つめ直しながら、トメとして素直に学び、驚き、成長していきたいと思っています」とコメントしている。彼女が朝ドラという大きな舞台で成長を遂げながら、看護の世界に対する学びを深める姿は、きっとトメの心情ともリンクしていく瞬間が出てくるはずだ。トメが青森からわざわざ上京した理由も気になるが、ひとまずは同級生たちと切磋琢磨しながら看護婦を目指す姿と、りんや直美とのささやかな交流を楽しみにしたい。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/01/post-2292615.html（文＝ばやし）