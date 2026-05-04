私が産休に入ったら、突如『ゴミを散らかし始めた』夫。裏にあった【トンデモない理由】にドン引き

夫婦共働きで家計を回す世帯が増えている昨今、性別関係なく働きに出ている方が多数います。ただし妊娠中の女性においては、出産を迎えるために『労働基準法』で定められ産休を取得できることになっています。筆者の知人は『産休』を夏休み感覚で捉えているご主人に頭を悩ませているようです。

産休開始

私は正社員として就業している既婚女性です。



現在は妊娠中。



産休育休を取得し職場復帰するつもりでいるため、妊娠が発覚してからも仕事を続けています。

いよいよ出産が近づき、予定日まで残すところあと6週間ということで、ついに産休に入りました。

妊娠後期に入ってから随分と重たくなったお腹。



膀胱がちいさくなっているためか深夜何度もトイレに目が覚めてしまうことも。



常に痛む腰やひざにも限界を感じていたため、ようやく産休に入れて一安心です。

しかし、産休に入った頃からとある問題が浮上してきました。

夫の生活態度

夫の生活態度が段々と悪くなっているのです。

私が産休に入る前は当たり前にできていたのに、ここ最近は自分のことすらまともにできていません。

お風呂に入る前と朝出かける前に脱いだ服があちこちに放置されていたり、夫が食べたあとの食器を下げていなかったり。

「仕事が忙しいのかな？」「疲れているのかも」と思い、家族としてサポートするつもりで夫が増やした家事を担っていましたが、何日経っても改善されません。

このままでは自分自身の体調も、これから迎える育児への備えも疎かになってしまうと思い、今の状況を確認すると同時に、生活態度について話し合うことにしました。