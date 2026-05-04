¾®ÇþÊ´¤â¥Ð¥¿¡¼¤âº½Åü¤âÉÔ»ÈÍÑ¤Ê¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡ª¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶♡ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼
ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó69kcal¡¿1ËçÊ¬
ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô
ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎºàÎÁ¡Ê10ËçÊ¬¡Ë
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¡50g
ÊÆÊ´¡¡50g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Ê2g¡Ë
±ö¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
ÊÆÌý¡¡Âç¤µ¤¸2
¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸2
ÌµÄ´À°Æ¦Æý¡¡¾®¤µ¤¸2
²¼½àÈ÷
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¯
ÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢ÊÆÊ´¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢±ö¤òÆþ¤ì¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¡¡ÊÌ¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÊÆÌý¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
£¡¡¢¤Ë¡¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯º®¤¶¤Ã¤¿¤é¡¢ÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ò²Ã¤¨¤ÆÀ¸ÃÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¤¡¡10ÅùÊ¬¤·¤Æ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿Å·ÈÄ¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
¥¡¡¥»¥ë¥¯¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢À¸ÃÏ¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¹¤²¡¢´Ý¤¯·Á¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¢¨»Ø¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ë·Ú¤¯¿å¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤®¤å¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¦¡¡170¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç18¡Á20Ê¬¾Æ¤¯¡£¡Ê¾Æ¤»þ´Ö¤ÏÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
ÎÉ¤¤¿§¤Ë¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿♡¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥¿¡¼¤âº½Åü¤âÉÔ»ÈÍÑ¤Çºá°´¶¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¤Ç¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤È¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï10Ê¬¤â¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤ä¤Ä¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
ÊÆÊ´¤ÏµÛ¿åÎ¨¤ÎÄã¤¤À½²ÛÍÑ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª»È¤¤¤ÎÊÆÊ´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æºî¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÌµÄ´À°Æ¦Æý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ù¤È¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤®¤å¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¤ÆÀ¸ÃÏ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¸Ç¤µ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£
µÛ¿åÎ¨¤Î¹â¤¤ÊÆÊ´¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌµÄ´À°Æ¦Æý¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤â¥Ð¥¿¡¼¤â»È¤ï¤º¤Ëºî¤ì¤ë¡ÖÊÆÊ´¤Î¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Íñ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤äÆý¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹