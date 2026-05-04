日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月4日（月・祝）は、春から初夏にかけてのお出かけにぴったりの豪華2本立てでお届け！

「小峠ののか企画」では、小峠英二と、今年小学2年生になった村方乃々佳ちゃんが1年ぶりの「ヒルナンデス！」ロケへ。この春大幅にリニューアルした「竜宮城スパホテル三日月」を完全ガイド。昨年結婚を発表した小峠への直球質問や、微笑ましくも爆笑必至のやり取りは必見。

「伊豆旅企画」には、“晴れ男”梅沢富美男が満を持して参戦！コットン（西村真二・きょん）、夏菜とともに、伊豆急行のお得な「金目きっぷ」を使った絶景鉄道旅へ出発し、伊豆の海と絶品グルメを味わい尽くす。

■小峠英二＆村方乃々佳 進化した「ホテル三日月」を遊び尽くす！

1年ぶりのロケ企画となる小峠とののかちゃんは、3月にオープンしたばかりの特別室「デラックスシアタールーム」の仕掛けにはしゃぐ！すっかり成長したののかちゃんから「お嫁さんってどんな人？プロポーズとかってどんなことしたの？」と質問攻めに遭い「プロポーズはもう普通、普通。もう、部屋！俺の部屋。洒落た言葉とかも言ってない」と小峠がタジタジに…。

温水プールでは白熱の平泳ぎ対決に挑戦。まさかの結果に!? 新オープンの「三日月いちごパーク」ではののかちゃんの妹・ひーちゃん（3歳）も合流し、4種類のいちごの食べ比べを心ゆくまで満喫する。夕食の豪華ビュッフェでは旬の鯛のお刺身や限定メニューに舌鼓！

■晴れ男・梅沢富美男がゆく！「金目きっぷ」で味わう伊豆急絶景列車と超豪華・伊勢海老ランチ

自称“優秀な色気芸人”こと梅沢が満を持して参戦！コットン、夏菜とともに、伊豆急行のお得なフリー乗車券「金目きっぷ」を使ってベストシーズンの伊豆を巡る。

道の駅「伊東マリンタウン」での買い食いや、「さくらの里」での優雅なお花見を楽しんだ一行は、海を間近で見られる絶景列車に乗車。梅沢にとって実に40年ぶりとなる列車旅。大興奮のひと幕も。ランチは名店「徳造丸本店」で金目の煮付け定食を堪能し、さらに超高級な伊勢海老のお造りが登場！一方、別行動となったコットン・きょんは「伊豆アニマルキングダム」で貴重なホワイトタイガーの餌やりに挑み大絶叫!?

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