「広島（降雨中止）中日」（３日、マツダスタジアム）

しゃかりきにつかみ取る。広島の持丸泰輝捕手（２４）が３日、１軍に「全力でしがみつく」決意を語った。現在、１１試合連続スタメン出場中。“赤丸急上昇中”の若武者がチーム再上昇への鍵を握る。この日予定されていた中日戦（マツダ）は雨天中止。ナインはマツダで練習を行い、４日からのＤｅＮＡ３連戦に向けて横浜へ移動した。

雨ではなく、汗で額をぬらした持丸がマツダ隣接の屋内練習場から出てきた。球場までの動線で注がれる鯉党からの「サインくださ〜い」の歓声。努力を重ね、１軍の舞台に立ち、スポットライトを浴びている。周囲からの注目度は増すばかり。だが、本人は己のプレーに集中し、確固たる地位を築くべく、目をギラつかせていた。

「今、自分にはやるべきことが、たくさんありますし、試合にも勝ちたい。そういう思いしかないです。泥くさくやれればなと思っています」

言葉の端々から強い思いがにじみ出た。「全試合勝たないといけない、負けていい試合はないと思います。その中で自分自身の責任感みたいなものは、ファームにいた時より高まっているかなと思います」と力を込める。まだ２４歳。成長過程にありながら、勝負の責任を背負う立場となり、覚悟は人一倍強い。

高卒７年目の今季はキャンプからファームで過ごしていたが、首脳陣の推薦があり、４月１１日から約４年ぶりに１軍昇格。プロ初安打を放った同１９日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）から１１試合連続スタメンマスクをかぶっている。開幕２軍スタートからのシーズン序盤の躍進劇。持丸自身も「想定外。まだ５月ですけど、ここまで出続けられるとは思っていなかった」と語る。

課題だった守備面での大きな成長と、速球を苦にしない打撃が首脳陣からの評価を高めている。新井監督も「捕る、投げる、リードもそうだけど、捕手としてレベルアップしている。非常に頑張っている」と持丸について言及。奮闘ぶりに目を細めていた。

守備の課題克服へ、ファームでは練習の量をこなした。「それが精神安定剤じゃないですけど、自信につながってきたところがある」という一方で、１軍にいる今は質を重視する。練習量を“減らした”分は、相手打者のデータ研究や投手とのコミュニケーションに時間を割き、頭をフル回転させる毎日だ。

「１軍に全力でしがみつく。ただそれだけなので。その気持ちを持ちながら、今後もやっていければなと思っています」と前を見据えた背番号５７。チームは４日から対戦するＤｅＮＡに昨季から８連敗中だ。成長著しい若武者が必死のプレーで勝利をたぐり寄せる。