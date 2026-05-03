◇明治安田J1百年構想リーグEAST第14節第2日 東京V1−0柏（2026年5月3日 味の素スタジアム）

東京Vが、途中出場のMF新井悠太（23）のゴールで柏に勝って、PK勝ちを含めて4連勝を飾った。後半45分にカウンターからFW染野唯月（24）のパスを左サイドで受けた新井がニアにシュート。これが決勝点となった。

新井は「シュートは狙っていない。気持ちで打った」と、無心で打ったことを明かす。前節鹿島戦では途中出場したが、パフォーマンスが悪く、後半45分に再交代させられた。3日間でベンチの信頼を取り戻した形で、「チームの勝利に貢献できたことは大きなポイント、もう一段階上に行くために何が必要か確認ができた」と、成長のあとも残した。

大学では主にFWだったが、昨季は開幕から主に左ウイングバックなどでフル回転、しかし、今季はベンチスタートも多く、プロの厳しさを味わった。それを乗り越えての決勝ゴールだ。

城福浩監督（65）も「前半はなかなか自分たちの時間がつくれず、耐えること多かったが、サイドで選手が基準を保ってくれて決定機を作られなかった。後半はしっかり戦えたが決定機を作られた。サッカーは難しい」新井については、「特別にフォローするより、必ず次にチャンスがある。途中から出たら何を手放してはいけないなど整理して入った。入る前も守備は信頼している。前の推進力をどう出すかだけ。前の推進力出してくれた」と、評価した。