K-BEAUTYで美シルエットへ♡着るだけ簡単補整インナー＆スパッツ登場

毎日のコーデをもっときれいに見せたいなら、ボディラインを整えてくれるインナー選びが重要です。そんな女性におすすめしたいのが、「K-BEAUTYシルエットメイクインナー」と「K-BEAUTYシルエットメイクスパッツ」。程よい着圧で無理なく引き締めながら、理想の美シルエットへ導いてくれる新作アイテムです♡デイリーに取り入れやすい快適設計にも注目です。

着るだけでくびれラインを演出

「K-BEAUTYシルエットメイクインナー」は、腹筋に沿った着圧ラインと下腹サポートで、お腹まわりをすっきり見せてくれる補整インナー。脇腹から腰までやさしく引き締め、自然なくびれラインを演出します。

さらに、流れがちなバストを中心から脇にかけて包み込むように支え、高い位置をキープ。メリハリのある上半身を目指したい方にぴったりです。

服の下に着ても響きにくく、毎日の通勤コーデやお出かけスタイルにも活躍します。

価格は2,178円（税込）。サイズはM～L（バスト約79～94cm、ウエスト約64～77cm）、L～LL（バスト約86～101cm、ウエスト約69～85cm）です。

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はくだけ簡単ヒップアップケア

「K-BEAUTYシルエットメイクスパッツ」は、腰から腹筋に沿った着圧ラインでお腹・骨盤まわりを引き締め、すっきりとしたシルエットへ導く一枚。

下腹もサポートしながら、くびれラインをきれいに見せてくれます。

さらにヒップアップ効果で、お尻をすっきりきれいに見せてくれるのも嬉しいポイント。パンツスタイルやタイトスカートも自信を持って楽しめそうです。クロッチ付きなので1枚ばきOKなのも便利。

価格は2,178円（税込）。サイズはM～L（ウエスト約64～77cm、ヒップ約87～100cm）、L～LL（ウエスト約69～85cm、ヒップ約92～105cm）です。

デイリー使いしやすい快適設計

しっかり着圧がありながら、伸縮性に優れたストレッチ素材を使用しているため、長時間着用しても快適なはき心地・着心地を実現。締め付け感が強すぎず、毎日続けやすいのが魅力です。

インナーはナイロン65％・ポリエステル30％・ポリウレタン5％、スパッツ本体はナイロン90％・ポリウレタン10％。クロッチ部は綿80％・ナイロン20％で肌あたりにも配慮されています。

カラーは使いやすいベーシックカラー展開で、ワードローブに取り入れやすいのも嬉しいポイントです♪

毎日こっそり理想ボディへ♡

頑張りすぎず、自然にスタイルアップを目指したいなら、「K-BEAUTYシルエットメイクインナー」と「K-BEAUTYシルエットメイクスパッツ」は頼れる存在。

着るだけ・はくだけでボディラインを整え、毎日のファッションをもっと楽しめます。デイリーに使いやすい価格と快適さも魅力なので、理想の美シルエット習慣を始めてみてはいかがでしょうか♡