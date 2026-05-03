【群馬県で泊まってよかった】「湯宿 季の庭」は全室露天風呂付き。草津の贅と風情に浸る、極上の湯浴み体験を
愛知県在住・40歳女性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、群馬県の「湯宿 季の庭」です。
※以下の情報は2026年5月3日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼和モダンの落ち着いた空間と湯畑への好アクセス
●回答者コメント
「館内全体が和モダンの落ち着いた雰囲気で統一されており、照明や空間の作りも静かでリラックスできる環境でした。スタッフの方も過度に干渉しない距離感で接してくれたため、終始ゆったりと過ごすことができました。湯畑にも徒歩で行ける立地で、観光と宿の両方をバランスよく楽しめた点も良かったです」
チェックインを済ませ一歩足を踏み入れると、そこには全館畳敷きの和モダンな空間が広がっています。帳場やロビーを照らす柔らかな照明が、旅の疲れを優しく癒やしてくれるでしょう。草津の名所「湯畑」へも徒歩圏内（シャトルバスもあり）なので、宿でのリラックスタイムと温泉街散策の両方を欲張りに楽しめます。
▼全客室に完備された専用露天風呂で自分だけの温泉時間
●回答者コメント
「全客室に専用の露天風呂が付いているため、時間を気にせず草津の温泉を楽しめた点が非常に良かったです。大浴場に移動しなくても自分のペースで入浴できるため、滞在中はとてもゆったりとした時間を過ごすことができました」
チェックイン後は、お部屋に備えられた専用の露天風呂で贅沢なひとときを。全客室に温泉露天風呂が付いているため、24時間好きな時に、誰にも邪魔されず名湯を独り占めできます。自分だけのプライベートな空間で、草津の風を感じながら心ゆくまで湯浴みを堪能してください。
▼2つの源泉と23種類のお風呂で叶える館内湯めぐり
●回答者コメント
「館内に複数の貸切風呂や大浴場が用意されており、移動するだけでも湯めぐりをしているような感覚になりました。温泉ごとに雰囲気が異なっていたため、静かに過ごしたいときと開放的に入りたいときで使い分けができた点が印象的でした」
お部屋の露天風呂を楽しんだ後は、趣の異なる2つの大浴場「季の湯」と「古の湯」へ。あわせて23種類ものお風呂があり、館内にいながらにして本格的な湯めぐり体験が可能です。3つの無料貸切露天風呂も完備されており、その時の気分に合わせた多彩なスタイルで草津の湯を満喫できます。
▼食事処でゆっくりと味わう地元の旬彩
●回答者コメント
「夕食と朝食がどちらも個室の食事処で提供されており、周囲を気にせず落ち着いて食事ができました。料理は地元食材を使った和会席で構成されていて、見た目も丁寧に仕上げられており、旅行としての特別感をしっかり感じられました」
お風呂を楽しんだあとは、食事処「遊山」にて、地元群馬の旬の食材をふんだんに取り入れた和会席に舌鼓。夕食だけでなく朝食も個室感覚の落ち着いた空間で提供されるため、最後までプライベート感を重視した滞在が叶います。目でも舌でも楽しめる繊細な料理の数々が、特別な旅の夜を華やかに彩ります。
所在地：群馬県吾妻郡草津町大字草津白根464-214
交通手段：JR吾妻線「長野原草津口駅」より路線バスにて「草津温泉バスターミナル」25分、そこから専用シャトルバスで5分
▼料金
大人1名：2万9000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月3日10時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「湯宿 季の庭」は23種の湯めぐりを愉しめる宿愛知県在住・40歳女性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、群馬県の「湯宿 季の庭」でした。・宿泊した部屋：露天風呂付き客室
●回答者コメント
「館内全体が和モダンの落ち着いた雰囲気で統一されており、照明や空間の作りも静かでリラックスできる環境でした。スタッフの方も過度に干渉しない距離感で接してくれたため、終始ゆったりと過ごすことができました。湯畑にも徒歩で行ける立地で、観光と宿の両方をバランスよく楽しめた点も良かったです」
チェックインを済ませ一歩足を踏み入れると、そこには全館畳敷きの和モダンな空間が広がっています。帳場やロビーを照らす柔らかな照明が、旅の疲れを優しく癒やしてくれるでしょう。草津の名所「湯畑」へも徒歩圏内（シャトルバスもあり）なので、宿でのリラックスタイムと温泉街散策の両方を欲張りに楽しめます。
▼全客室に完備された専用露天風呂で自分だけの温泉時間
●回答者コメント
「全客室に専用の露天風呂が付いているため、時間を気にせず草津の温泉を楽しめた点が非常に良かったです。大浴場に移動しなくても自分のペースで入浴できるため、滞在中はとてもゆったりとした時間を過ごすことができました」
チェックイン後は、お部屋に備えられた専用の露天風呂で贅沢なひとときを。全客室に温泉露天風呂が付いているため、24時間好きな時に、誰にも邪魔されず名湯を独り占めできます。自分だけのプライベートな空間で、草津の風を感じながら心ゆくまで湯浴みを堪能してください。
▼2つの源泉と23種類のお風呂で叶える館内湯めぐり
●回答者コメント
「館内に複数の貸切風呂や大浴場が用意されており、移動するだけでも湯めぐりをしているような感覚になりました。温泉ごとに雰囲気が異なっていたため、静かに過ごしたいときと開放的に入りたいときで使い分けができた点が印象的でした」
お部屋の露天風呂を楽しんだ後は、趣の異なる2つの大浴場「季の湯」と「古の湯」へ。あわせて23種類ものお風呂があり、館内にいながらにして本格的な湯めぐり体験が可能です。3つの無料貸切露天風呂も完備されており、その時の気分に合わせた多彩なスタイルで草津の湯を満喫できます。
▼食事処でゆっくりと味わう地元の旬彩
●回答者コメント
「夕食と朝食がどちらも個室の食事処で提供されており、周囲を気にせず落ち着いて食事ができました。料理は地元食材を使った和会席で構成されていて、見た目も丁寧に仕上げられており、旅行としての特別感をしっかり感じられました」
お風呂を楽しんだあとは、食事処「遊山」にて、地元群馬の旬の食材をふんだんに取り入れた和会席に舌鼓。夕食だけでなく朝食も個室感覚の落ち着いた空間で提供されるため、最後までプライベート感を重視した滞在が叶います。目でも舌でも楽しめる繊細な料理の数々が、特別な旅の夜を華やかに彩ります。
詳細情報▼アクセス
所在地：群馬県吾妻郡草津町大字草津白根464-214
交通手段：JR吾妻線「長野原草津口駅」より路線バスにて「草津温泉バスターミナル」25分、そこから専用シャトルバスで5分
▼料金
大人1名：2万9000円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)