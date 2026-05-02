「お前の心が綺麗な証拠や」佐々木朗希、仲間との再会ショットに「元気貰いました」「若いのに立派！」の声
「お前の心が綺麗な証拠や」佐々木朗希、仲間との再会ショットに「元気貰いました」「若いのに立派！」の声
佐々木朗希選手は5月1日、自身のInstagramを更新。“かんたくん”との再会ショットを披露しました。
【写真】佐々木朗希、“かんたくん”との再会ショット
「朗希選手の優しさが出てますね！」佐々木選手は「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました 久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇気をもらいました。これからもお互いの場所で頑張ろう！」とつづり、6枚の写真を投稿。4月25日（日本時間26日）のボブルヘッドナイトで再会した“かんたくん”、こと宇都宮幹汰さんとのツーショットを披露しています。
この投稿にコメントでは「素晴らしい嬉しい再会」「二人の未来、いつまでも見守ります」「若いのに立派！」「ロッテの頃から朗希とかんたくん応援しています」「素敵なツーショット」「私も元気貰いました」「君ならできるよ、ロキ！」「朗希選手の優しさが出てますね!」「朗希、お前の心が綺麗な証拠や」などの声が寄せられています。
カブス戦で始球式に登場！急性リンパ性白血病で長期療養中にBeing ALIVE Japanが企画する「TEAMMATES」事業を通じて2022年、当時小学5年生の時に千葉ロッテマリーンズに入団した宇都宮さん。背番号10を背負って佐々木選手らと交流しました。今回、佐々木選手と再会を果たしたカブス戦で始球式を行い、投球を披露。佐々木選手も初勝利を挙げました。(文:福島 ゆき)
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