トム・ヒドルストン、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は「圧巻、すべての予想を覆す」

マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）のロキ役として知られるトム・ヒドルストンが、THE RIVERによる単独インタビューにて『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について語った。

主演最新作『サンキュー、チャック』が日本公開を迎えたヒドルストン。本作ではスティーヴン・キングの原作小説に基づき、「チャック」という男の数奇な人生を、その終わりから遡って辿っていく不思議な物語だ。

そんなヒドルストンがマーベル作品で演じたロキといえば、ドラマ「ロキ」での壮大な物語を経て、今では“物語の神”としてマーベル・ユニバースを見守る存在に。「チャックの物語は形而上学的なものでしたが、今やロキも形而上学的な存在になりました。来たる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にもたくさん登場してくれますか？」と尋ねてみると、ヒドルストンは「それを言ってしまうと、大変なことになっちゃうから……」と笑いながらも、次のように語ってくれた。

「僕から言えることとしては、『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は圧巻の映画で、皆さんの予想全てを覆すだろうということです。僕の予想は覆されました。脚本を読んだ時にも、これは並外れたものになると思いました。」

ご存知の通りマーベル作品は徹底した秘密主義で知られており、特に超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』となれば尚更だ。ほとんど何も答えられないであろう状況ながら、ヒドルストンは日本のファンのために特別なコメントを届けてくれた。

『サンキュー、チャック』トム・ヒドルストン単独インタビューの様子はTHE RIVER公式YouTubeチャンネルでフル公開中。ダンスシーンの裏側や、あのスターとの共演話など、さまざまなエピソードを魅力たっぷりに語ってくれている。

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映画『サンキュー、チャック』は公開中。