女優・山本ひかるが1日、自身のインスタグラムで出産したことを報告した。24年1月に結婚を発表し、1月1日に妊娠を公表していた。



【写真】愛らしすぎる母娘 ぎゅっと包み込むような愛あふれる抱っこ

山本は「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました」と、赤ちゃんを抱っこするショットをアップ。「ベビードレスは、私も弟も着用したもの これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」とつづった。



ファンからは祝福とともに、「亜美ちゃんがママに！」「かわいい♡かわいい♡かわいいー♡♡」「すくすく成長しますように」といったコメントのほか、「所長がお母さんに」「最初のおもちゃはスリッパかしら?!」と仮面ライダーWで演じた鳴海亜樹子を重ねるコメントも届いていた。



山本は1991年生まれ、大阪府出身。2007年のフジテレビ系「わたしたちの教科書」でドラマデビューを果たし、09年のテレビ朝日系「仮面ライダーW」ではヒロインを務める。惜しまれながら26年間の歴史に幕を閉じたテレビ朝日系の人気ドラマ「科捜研の女」では映像データ担当の涌田亜美を演じた。プロ雀士としての顔も持つ。



（よろず～ニュース編集部）