“餌付け”ラブコメ『愛さないといわれましても』コミックス＆ノベルス第7巻刊行 アニメ化企画も進行中
『愛さないといわれましても ～元魔王の伯爵令嬢は生真面目軍人に餌付けをされて幸せになる～』のコミックス＆ノベルスの第7巻が、5月7日に双葉社より発売される。シリーズ累計180万部を突破し、アニメ化企画も進行中であることが発表された。
【画像】『愛さないといわれましても』コミックス7巻の購入特典
原作は豆田麦、キャラクター原案は花染なぎさ、コミカライズは石野人衣が担当する“餌付け”ラブコメディ。前世が魔王だった伯爵令嬢アビゲイルと、彼女を溺愛する生真面目な軍人ジェラルドを軸に物語が展開する。
コミックス第7巻では、アビゲイルがジェラルドの魔法学校時代の同期であるウェンディ・ハイドン伯爵令嬢と出会ってからの話が描かれる。ノベルス第7巻では、第四王子から「ソーヤ国との国交締結」への協力要請を受け、夫婦でのソーヤ国視察が打診される展開に。
新刊発売とアニメ化企画進行を記念し、渋谷・池袋・なんばの3都市でビジョン広告が展開される。渋谷愛ビジョンでは5月1日から5月31日頃まで、池袋中央通路ツインピラーでは5月4日から5月10日まで、JR J･ADビジョン池袋駅中央改札内では5月4日から5月31日まで、Osaka Metroなんばコンコースビジョンでは5月4日から5月10日まで放映される。※通行中の方の妨げになる行為はお控えください。※ビジョン設置ビルオーナーや施設、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。※掲出終了日が予告なく変わることがございます。予めご了承ください。
あわせて、一部書店限定で描き下ろし漫画付き両面イラストカード（全3種）がプレゼントされる購入特典キャンペーンを実施。電子書店では2巻分無料キャンペーンが開催される。前野智昭、金元寿子をキャストに迎えたボイスコミックも公開中。
（文=リアルサウンド ブック編集部）