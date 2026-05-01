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SFC改悪でラウンジが使えなくなる？ANA決済修行とアメックス修行を両立する裏ワザ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

陸マイラーのまる氏が、YouTubeチャンネル「マイルで節約旅行【2児の母・会社員マイラー まる】」にて「ANA SFC改悪後、アメックス修行は“まだいける” まるオススメのルート解説」を公開した。動画では、ANAのSFC（スーパーフライヤーズカード）の制度変更に伴う対策として、年間300万円の決済条件を効率よくクリアしつつ、アメックスの修行も並行できる独自ルートを提示している。



ANAはSFCの制度を大改定し、ANAカードやANA Payで年間300万円以上決済しなければ、ラウンジ利用などができない「SFC LITE」に格下げされることが発表された。まる氏は「たくさん飛行機に乗ってプラチナになれば解決できるかなと思う方もいると思います」としつつも、プラチナ会員では同伴者2人目以降に追加マイルがかかる点や、スターアライアンス便での制約を指摘。「家族3名以上でラウンジを使いたい人」こそ、年間300万円決済による「SFC PLUS」を目指すべきだと語った。



その上で、まる氏は自身の年間300万円達成のスキームを公開。ANAカードの利用実績は、複数枚のカードや家族カード、ANA Payの利用分も合算可能であるというルールを活用する。SBI証券での積立や通常のカード利用に加え、au PAYを経由してANA Payにチャージするルートを紹介。これにより「ANAカードとANA Payの決済利用分がダブルカウントになる」と解説し、実際の手出し金額を大幅に抑えつつ実績を積む方法を明らかにした。



さらに、アメックスの無料宿泊特典などを狙う修行と並行したい視聴者向けに、楽天Edyや楽天キャッシュを挟んで楽天証券で積み立てるルートや、特定のカードブランド限定でJAL Payを経由するルートも提示。ただし、これらの手法は「あくまでも決済修行として、決済金額にカウントされることを目的にしています」と念を押した。



最後にまる氏は、これらのチャージルートやダブルカウントの条件は、2026年12月の判定期間開始までに変更される可能性があると注意喚起。制度の隙間を縫うような高度な決済ルートの構築は、効率的なマイル獲得や修行を目指すマイラーにとって、必須の知識であると言える。