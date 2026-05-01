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グルメライター兼YouTuberのひろろー氏が運営するYouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】宇部市/水槽から自分で選ぶ！絶品「泳ぎ活きイカ」と極上の串揚げ！」を公開した。宇部市で屈指の人気を誇る居酒屋「こてつ」を訪れ、同店の魅力を熱量高くレポートしている。外食を思う存分楽しんでほしいという店主の想いが込められた、エンターテインメント性と確かな味が両立する唯一無二の食体験を紹介した。



2017年4月にオープンした同店は、「炭火焼鳥」「泳ぎ活きイカ」「串揚げ」を三枚看板に掲げる名店だ。店内には店員の威勢のいい声や客の楽しそうな笑い声が響き渡り、ひろろー氏は「今、宇部の夜を楽しんでいる！というエネルギーに満ちあふれている」と表現。その活気を肌で感じながら席へと向かった。



特に注目を集めるのが、日本海から直送された「泳ぎ活きイカ」だ。客自身が直接生簀まで足を運び、泳いでいるイカを選ぶことができるシステムを採用。ひろろー氏はその様子を「まるでアトラクション」と語り、食べる前からワクワクできる独自の体験を絶賛した。実食シーンでは、透き通ったイカを専用醤油で味わい、「トロッととろけるような食感」と、濃厚な甘みに舌鼓を打つ。また、後造りとして提供されるゲソの天ぷらや炙りにも大満足の表情を見せた。



続いて紹介された「串揚げ」では、薄衣でサクサクに揚げられたナスやとうもろこしを特製ソースで堪能。火を通すことで素材の甘みが何倍にも増している点を高く評価した。さらに、備長炭でじっくり焼き上げた「炭火焼鳥」では、レタス巻きのシャキシャキ感や、噛むたびに溢れる肉汁と炭の香りのハーモニーを満喫。宮崎県産のブランド魚を使用した「ごまブリ刺し」など、一切の妥協がない料理の数々を紹介している。



同店では、この「泳ぎ活きイカ」が含まれる贅沢な宴会プランも用意されている。ひろろー氏は「一品一品に驚きがある」と総括。これからの宴会シーズンや、大切な人を招く会食において、最高の夜を約束してくれる間違いなしの一軒である。