俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。両親とのやりとりを明かした。

同番組で、2024年12月に本名を公表した経緯を語った蘭丸。当時について、フリーアナウンサーの神田愛花が「ご両親にアドバイスをもらったりとか」と聞くと、蘭丸は「あんまりなかった」と告白。「名前出すね」との報告に、「いいんじゃね？」と返されたという。

そのため「ハライチ」澤部佑が「どっちだ？“いいんじゃね？”は」と困惑すると、蘭丸は「2人とも“まあまあ”みたいな。“まあ頑張って”、“ミスんなよ”、“しっかりやれよ”みたいな感じ」と説明した。

また「今も会ったりしてる？」との質問には、「まあ、実家に帰ったらいるんで。実家に帰ったら、“飯どれ？”、“飯ある？”みたいなことはたまにあります。普通の親子です」と話したが、「“今日ぽかぽかに出るよ”とかは」と聞かれると「それは本当に言ってないです」と明かし、笑わせていた。