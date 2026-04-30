恋に不器用なこじらせ男子4人組 胸キュンがとまらない韓国青春ラブコメに沼る【布団キックロマンス】
【モデルプレス＝2026/04/30】俳優のチョ・ビョンギュらが出演する韓国ドラマ「布団キックロマンス」が4月1日より、Prime Videoにて配信を開始。本記事では作品の魅力を紹介する。
【写真】不器用男子演じる人気韓国イケメン俳優
舞台は2000年。ホンイン大学の国語国文学科に入学した1年生のミンギ（チョ・ビョンギュ）、ジュンソク（リョウン）、ギヒョク（チョン・ジェグァン）、グァンジェ（チョン・ヨンジュ）の4人組は、頭の中はゲームばかりで女性には無関心だった。しかし、それぞれが突然、恋に落ち、平穏だった日常が大きく動き出していく。
ミンギはソルハ（パン・ミナ）に出会って初めて異性に目覚めるも自分の気持ちに素直になれずにいたが、先輩たちが彼女にアプローチし始めると激しい嫉妬心に駆られてしまう。一方のジュンソクは幼なじみへの想いを断ち切れずに心を隠し、ギヒョクはバイト先のコンビニ客に惹かれ、グァンジェも予想外の恋に落ちていく。
素直で未成熟な大学新入生の4人組が、各自のスタイルで恋愛を始め、失恋の痛みを味わいながら少しずつ大人へに進化していく。そんな彼らの姿を描いた、等身大の青春ドラマだ。
若手俳優たちが魅せる、愛すべき“こじらせ男子”っぷりが大きな魅力となっている本作。「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」「悪霊狩猟団：カウンターズ」などで確かな演技力を見せたチョ・ビョンギュ、「輝くウォーターメロン」「コッソンビ熱愛史」で日本でも人気を博すリョウンらが、恋に不器用で空回りばかりする純朴な大学生を熱演している。
恋に臆病な彼らが、傷つきながらも自分なりの答えを見つけていく姿は、慌ただしい日々を送る私たちの心を優しく解きほぐしてくれる。笑って泣いて、最後には温かい気持ちになれる瑞々しい青春ストーリーを、ぜひ見届けてほしい。（modelpress編集部）
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◆不器用男子4人組のピュアな初恋 夜中に“布団を蹴りたくなる”青春ラブコメ
舞台は2000年。ホンイン大学の国語国文学科に入学した1年生のミンギ（チョ・ビョンギュ）、ジュンソク（リョウン）、ギヒョク（チョン・ジェグァン）、グァンジェ（チョン・ヨンジュ）の4人組は、頭の中はゲームばかりで女性には無関心だった。しかし、それぞれが突然、恋に落ち、平穏だった日常が大きく動き出していく。
素直で未成熟な大学新入生の4人組が、各自のスタイルで恋愛を始め、失恋の痛みを味わいながら少しずつ大人へに進化していく。そんな彼らの姿を描いた、等身大の青春ドラマだ。
◆最旬俳優たちが熱演 心揺さぶる“こじらせ”恋愛模様
若手俳優たちが魅せる、愛すべき“こじらせ男子”っぷりが大きな魅力となっている本作。「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」「悪霊狩猟団：カウンターズ」などで確かな演技力を見せたチョ・ビョンギュ、「輝くウォーターメロン」「コッソンビ熱愛史」で日本でも人気を博すリョウンらが、恋に不器用で空回りばかりする純朴な大学生を熱演している。
恋に臆病な彼らが、傷つきながらも自分なりの答えを見つけていく姿は、慌ただしい日々を送る私たちの心を優しく解きほぐしてくれる。笑って泣いて、最後には温かい気持ちになれる瑞々しい青春ストーリーを、ぜひ見届けてほしい。（modelpress編集部）
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