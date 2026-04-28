神戸阪急に 「アニエスベーカフェ」が登場！2026年4月28日オープン

2026年4月28日（火）全国で5店目の「アニエスベーカフェ」が神戸阪急本館5階にオープン。店内では、”神戸阪急”でしかいただけない「ユーハイム」とコラボレーションした”神戸阪急限定メニュー”や、パリ発の「リベルテ・パティスリー・ブランジェリー」のパン、フランス発祥の「ボンヌママン」のジャムを使用したメニューなどご用意！

「アニエスベーカフェ」が神戸阪急にオープン！

真っ白な店内には、タイル貼りのカウンター。壁には実際にアニエス・ベーが開催した、1984年ギャラリーデジュールでのアーティストのアート作品が展示されており、オシャレな空間。

カップ麻辣湯好き注目♡酸辣湯の旨辛新作でヘルシー満足ランチ

ボリューム満点のクロワッサンは、「抹茶ラテ」と一緒に

ボリューム満点！「リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー」の「クロワッサン(ジャム・ホイップバター付き)」と、KOTOSHINAの抹茶を使用した「抹茶ラテ」を、ディップ・クロワッサンとしていただきました。

「ユーハイム」とのコラボレーションメニューも登場

「アニエスベーカフェ」では、地産地消をモットーに、それぞれの土地の作り手さんと一緒にコラボレーションしたメニューを提供しております。こちらでは、”神戸っ子”だけでなく、全国から愛されるバウムクーヘンの元祖！「ユーハイム」のメニューがいただけます。

神戸阪急限定メニューも登場！

神戸阪急限定！神戸牛のミートパイセット （ミニサラダ、スープ、ドリンク付き）。

サクサクのバター香るパイ生地の中には、神戸牛で作ったフィリングがたっぷり！ジューシーでコクのある味わいがたまらない！ユーハイムのミートパイを使った特別なセットです。

アルコールメニューも充実

これからの暑い季節にぴったりの「オリジナルシャンパン」もご用意！お買い物中の、ランチタイムに乾杯！ (Cheers!)。

クラブハウスサンドイッチセット

香ばしく焼いた、トーストにハム・ベーコン・チキン・トマトを挟んだホットサンドのセット「クラブハウスサンドイッチセット」。デザイナーのアニエス・トゥルブレも好きな一品。

奥丹波タマゴのクロワッサンサンド

パンから溢れるフォトジェニックな見た目の「奥丹波タマゴのクロワッサンサンド」。兵庫・奥丹波の卵を使用したサラダを、フランス産バターのクロワッサンでサンド。食べると思わず笑みが溢れます。

スイーツも充実！かわいいガトーショコラ

可愛らしいロゴマークが入った「ガトーショコラ」。濃厚で、なめらかな口当たり。甘くほろ苦い味わいは、コーヒーとも相性抜群です。

オシャレな物販も充実！

店内入口には、お土産やギフトにもぴったりな、普段使いできるアイテムやスイーツも販売されています。

素敵なパッケージデザインにも注目

ピエール・エルメ・パリのショコラを、「パリのパノラマ」デザインの特別ボックスで限定発売。「チョコレート3種詰め合わせ」と「パールオランジュ」の2種を用意。

神戸阪急限定のセットメニューからスイーツ、ドリンクなど、お買い物中～カフェタイムなど、お気軽に立ち寄っていただけます。

アニエスベーカフェ 神戸阪急店

2026年4月28日（火）オープン

神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 本館5階

電話番号 078-221-4181（代表）

営業時間 午前10時～午後8時

※ラストオーダー フード 午後7時／ドリンク午後7時30分

・神戸牛のミートパイセット： 1,980円（ミニサラダ、スープ、ドリンク付き）

・奥丹波タマゴのクロワッサンサンドセット：1,980円

※スープはコーンスープorミネストローネから選べます。

※ドリンクはコーヒーor紅茶or柑橘ジュースから選べます。

・クロワッサン(ジャム・ホイップバター付き)：880円

・抹茶ラテ：825円

・シャンパン(ボトル)：10,780円

・チョコレート3種詰め合わせ：4,050 円

・パールオランジュ：3,240円