「5年前と同じ髪型」は卒業！【40・50代】が今オーダーしたい「トレンドヘア」って？

美容院に行っても、無難に「いつもの決まった髪型」を選んでしまいがち。一方で、せっかくメンテナンスをするならトレンドを取り入れたいという好奇心もあるのでは？ まずは今の傾向を知るところから始めて、目指すテイストを決めてみて。次回のオーダーに活かせば、新鮮な自分に出会えるはず。

パーマで揺れるお手軽ボブ

今季のボブで目立つのが、短めのレングスと動きを活かした無造作な雰囲気。ベースにショートボブを選んで大胆に首を見せれば、パーマでボリューミーに仕上げても爽やかに決まりそう。大人向けパーマが得意な@hanae.yamaguchiさんいわく、「ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」と、スタイリング方法も簡単なのだとか。

トレンド色のレイヤーボブ

切りっぱなしボブにレイヤーを加えたアレンジは、毛先の軽さが印象的です。ローレイヤーをメインにしているので、毛量を大幅に減らすことなくエアリーな質感だけをプラスできるイメージ。さらにトレンド感を引き上げるのは、ふんわり見えやすい明るめのグレージュです。細いハイライトを入れると、立体感を演出しながら白髪をぼかすはたらきも期待できます。

フェミニン派向けくびれレイヤー

のっぺり感に悩むなら、全体にレイヤーを入れてメリハリをつけるのがオススメ。肩につく程度のミディアムボブに対して顎のラインを目安にしてハサミを入れると、ちょうど首元にくびれがつきます。曲線美が与える女性らしさは、この春人気のドット柄やフェミニンなファッションアイテムとも馴染みが良さそう。

清潔感漂う丸みショート

ショートを選ぶなら、引き締まって見えるくびれがポイントに。襟足を首に寄せてタイトに仕上げると、対比によって後頭部のやさしい丸みが引き立ちます。ヘルシーに耳を覗かせながらも顔まわりには長さを残しておくと、こめかみから顎先にかけての余白が目立たずスッキリ見えそうです。

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※こちらの記事では@hanae.yamaguchi様、@sakosakosakosako様、@ofuke_akifumicasii様、@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。