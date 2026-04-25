プチトマトで簡単！オーブンで自分好みの乾燥具合に【セミドライトマト】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■野菜に魅了されたヒモの話
〜セミドライトマト〜
自分の育てたトマトでドライトマトを作ったまいったねぇさん。
トマトはれなさんが唯一好きな野菜だったんですね。
おつまみにも最適なセミドライトマトの絶品レシピをご紹介します。
■セミドライトマト
[所要時間 2時間〜2時間30分（オーブンでの乾燥時間も含め）]
◆材料（2人分）
プチトマト…2パック（目安）
※冷凍保存で2か月程度はおいしく食べられるので、多めにつくるのがおすすめ。
塩…適量
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 プチトマトは縦半分に切り、キッチンペーパーの上に切り口を下にして並べていきます。
2 すべて並べ終わったらそのまま5 〜10分置き、切り口から水分が出るのを待ちます。
3 オーブンの天パンにプチトマトの切り口を上にして並べ、薄く塩を振ります。
4 100℃に予熱したオーブンで1時間30分〜2時間、ゆっくり乾かすように焼いたらできあがりです。
◆Point
乾燥の目安は、トマトの断面が乾いて皮に少ししわがよるくらいがよいです。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』