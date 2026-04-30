黒よりも着回せて「合わせる色も選ばない」黒のように使える色





白やベージュより落ち着きがあり、黒よりもマイルドに整う。ベーシックカラーの中でもブラウンとなら、気になる色と距離を縮めるのも簡単。どんな色でも穏やかに受けとめられる、懐の深さに甘えて、ワンパターンから抜け出すための、新たな配色パレットをご提案。







季節をつないでいく「重い色」と「軽い色」

重ねることで軽く見えるベビーピンクのタートルをIN

今に寄せたさわやかな印象に導く、白がまざったようなやさしいキレイ色。抜け感をつくりつつ清潔感ももたらす、クリーミィなパステル系は、ブラウンを着る日の調整役として好都合。

肌なじみのいい、色素の薄いピンク。よく合わせるタートルを春めく色にシフトすれば、上下重たい色のまま季節感を投影できる。スリムな形により、立体的なジャケット＆スカートのボリュームを軽減する役割も。







「近しいトーン」でベーシックの進化

硬派な色づかいで甘さひかえめのレディ

ブラウンと波長が合う、ダークトーンの中でまずはカラバリを拡大。派手でも地味でもないレトロなカラーリングは、シンプルなスタイルに品を保ちながら遊び心を加えられる。

レザーのスカートには、黒よりエッジをおさえたネイビーでシックに。ハイネックのニットTを選んで愛嬌も加味。







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