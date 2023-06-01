【ファイナルファンタジーXIV ファン フェス ティバル2026 in アナハイム】 4月24日、25日開催（現地時間） 会場：Anaheim Convention Center

「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム」の基調講演では、「ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー」までのスケジュール詳細が発表された。

パッチ7.5「彼方へ至る路」は4月28日に実装される。パッチ7.51は6月2日に実装され、「コスモエクスプローラー 新たな星 アウクセシア」や「新お得意様取引 チーソジャ」と、基調講演で公開された新たな絶コンテンツ「絶妖精乱舞」が実装される。

パッチ7.51

その後、欧州で「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in ベルリン」が7月25日と26日に開催され、直後の7月28日にパッチ7.55が実装される。こちらでは「事件屋ヒルディブランド 黄金編」、「蜃気楼の島 クレセントアイル：北征編」、「武器強化コンテンツ ファントムウェポン」が実装される。

パッチ7.55

そして9月8日にパッチ7.56として「メインクエスト Part2」と「魔獣使い」が入り、10月31日と11月1日に「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in 東京」、そして来年1月に「白銀のワンダラー」が始まるという流れになっている。

パッチ7.56

ファンフェスティバルとアップデートによって続々と新情報が追加されていく形になっており、ファンフェスティバルで発表される内容も含めてゲームを楽しんで欲しいと吉田氏も語っていた。

パッチスケジュール

【FINAL FANTA SY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO