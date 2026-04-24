大阪ブルテオンの元日本代表、清水邦広が今季限りで現役引退

バレーボール男子SVリーグの大阪ブルテオンは24日、日本代表としても活躍した清水邦広の今季限りでの現役引退を発表した。8月には40歳を迎えるという人生の節目で下した決断に、ファンからは「どうしよう大号泣」「とうとうこの日が」と涙のメッセージが寄せられた。

チームの公式サイトで清水は「今年で40歳。10歳から始めたバレーボールとともに、約30年間、コートの上で走り続けてきました。パナソニック パンサーズ、そして大阪ブルテオン。このチームで過ごした時間は、自分の人生そのものであり、何よりの誇りです」「30年間、夢のような景色を見せていただき、本当に、本当にありがとうございました。バレーボールを愛する全ての皆さまへ、心からの感謝を込めて」とファンへの感謝をつづった。

日本代表としても2008年の北京、2021年の東京という五輪2大会で活躍。大阪ブルテオンには前身のパナソニック時代から18年に渡って在籍した。ファンからはX上に惜別の声があふれた。

「大好きなゴリさんが…とうとうこの日が来てしまった」

「清水選手、お疲れ様でした。とうとう、この日が来てしまったよ」

「あぁ……また1人伝説が……」

「バレーを好きになれたきっかけの選手だからほんと悲しい」

「時代がまた一つ終わる……」

「どうしよう大号泣」

「思わず声出た」

「ゴリさん引退なの寂しすぎるんだけど」

大阪ブルテオンはSVリーグチャンピオンシップの準決勝に進出しており「まだ終わってないから 優勝しましょう！！」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）