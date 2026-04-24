【漢字クイズ】「御稜威ケ原」はなんて読む？「み」から始まる埼玉県熊谷市の地名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「御稜威ケ原」はなんて読む？

「御稜威ケ原」という漢字を見たことはありますか？ 埼玉県熊谷市にある、ひらがな6文字の地名です！ いったい、「御稜威ケ原」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「みいずがはら」でした。 埼玉県熊谷市に位置している御稜威ケ原。 この地名は、1938（昭和13）年、この地にあった飛行場に昭和天皇が行幸した際に、その感激を残した陸軍中将の歌「さしつけに仰ぎまつれる大御稜威伝えてはげめ空の益良雄」が由来となっています。 ちなみに大御稜威（おおみいず）とは、天皇の威光や威厳のある徳、という意味を持っているのだそうですよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『熊谷デジタルミュージアム』

・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部