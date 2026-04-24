【漢字クイズ】「御稜威ケ原」はなんて読む？「み」から始まる埼玉県熊谷市の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「御稜威ケ原」はなんて読む？
「御稜威ケ原」という漢字を見たことはありますか？
埼玉県熊谷市にある、ひらがな6文字の地名です！
いったい、「御稜威ケ原」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「みいずがはら」でした。
埼玉県熊谷市に位置している御稜威ケ原。
この地名は、1938（昭和13）年、この地にあった飛行場に昭和天皇が行幸した際に、その感激を残した陸軍中将の歌「さしつけに仰ぎまつれる大御稜威伝えてはげめ空の益良雄」が由来となっています。
ちなみに大御稜威（おおみいず）とは、天皇の威光や威厳のある徳、という意味を持っているのだそうですよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『熊谷デジタルミュージアム』
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部