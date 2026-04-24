ACL2決勝の日時・会場が発表!! G大阪がC・ロナウドらスター軍団との最終決戦へ
AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は22日、西地区準決勝を行い、アルナスル(サウジアラビア)がアルアハリ・ドーハ(UAE)を5-1で破った。東地区ではすでにガンバ大阪が決勝進出を果たしており、決勝では日本勢初制覇をかけてFWクリスティアーノ・ロナウドやFWサディオ・マネらを擁するスター軍団と対戦することが決まった。
アルナスルは今季のサウジアラビア・スーパーリーグで首位を走る同国屈指の強豪クラブ。ポルトガル代表のC・ロナウド、セネガル代表のS・マネの他、クロアチア代表MFマルセロ・ブロゾビッチ、ポルトガル代表FWジョアン・フェリックス、元フランス代表FWキングスレー・コマンら錚々たるスター選手たちが名を連ねている。
アジアサッカー連盟(AFC)は23日までに、決勝戦の日時、会場も発表。ACL2の決勝戦は昨季の創設以来、東西持ち回りで開催されるレギュレーションとなっており、今大会決勝は西地区の順番にあたる。決勝はアルナスルが本拠地とするキング・サウード・ユニバーシティ・スタジアム(リヤド)で、5月16日午後9時15分(日本時間5月17日午前3時15分)にキックオフする。
アルナスルは今季のサウジアラビア・スーパーリーグで首位を走る同国屈指の強豪クラブ。ポルトガル代表のC・ロナウド、セネガル代表のS・マネの他、クロアチア代表MFマルセロ・ブロゾビッチ、ポルトガル代表FWジョアン・フェリックス、元フランス代表FWキングスレー・コマンら錚々たるスター選手たちが名を連ねている。
アジアサッカー連盟(AFC)は23日までに、決勝戦の日時、会場も発表。ACL2の決勝戦は昨季の創設以来、東西持ち回りで開催されるレギュレーションとなっており、今大会決勝は西地区の順番にあたる。決勝はアルナスルが本拠地とするキング・サウード・ユニバーシティ・スタジアム(リヤド)で、5月16日午後9時15分(日本時間5月17日午前3時15分)にキックオフする。