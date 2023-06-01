【RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム】 2027年4月 発売予定 価格：59,400円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」を2027年4月に発売する。価格は59,400円。

本商品は、特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」に登場する「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」を再現した可動フィギュア。全高約300mmで、素体にはRAH301改+専用パーツを使用しボディラインと可動を両立する。

特徴的な全身のボディアーマーパーツは多重クリアパーツとクリア塗装でリアルに再現。ボディスーツは高耐久合皮「エターナルレザー」を使用し、頭部複眼「ポッピングミアイ」はLEDで発光可能となっている。腹部の「ガヴ」は上顎が開閉するほか、「ゴチゾウ」パーツはクリア成型で質感を再現しており着脱もできる。

専用武器「ガヴガブレイド」は、劇中の質感を再現。各種ハンドパーツが付属し、様々なポーズに対応。専用のフィギュアスタンドが付属する。

【RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム】

原型製作：tresco modeling & 小熊しもん & PERFECT-STUDIO

衣装製作：秋元みえこ

（敬称略）

発売元：株式会社プレックス

販売代理店：株式会社メディコム・トイ

※本商品は、プレミアム バンダイでの受注予約販売および、メディコム・トイ直営店舗限定販売商品となります。

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。

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