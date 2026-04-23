「奥さんが妊娠中の店長、落としたい」歪んだ動機をもつ19歳新人バイトの甘い誘惑に陥落し、不倫に走った夫の末路【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSでフォロワーの不倫体験談を漫画化しているぽん子(ponko008)さん。なかでも、妻が初めての出産に挑む裏で、夫が19歳のバイトと不倫する姿を描いた物語は大きな反響を呼んだ。不倫の「シタ側」の心理まで赤裸々に描く本作の背景について、作者へ話を聞いた。
■いつでもどこでも起こり得る不倫のリアル
妊娠中の妻がいるにもかかわらず、夫が不倫に走るケースは多いのか。ぽん子さんは、奥さんの妊娠中や産後に不倫をする人は「多いと思う」としたうえで、特定のときに際立って多いというよりは「いつでもどこでも不倫はある」という印象を抱いている。
今回の漫画でも、夫が新人バイトのななを元気づける何げない会話から不倫が始まっていく。なな自身も「奥さんが妊娠中の店長…落としたい」という歪んだ動機を持っており、不倫が始まる瞬間の生々しさが描かれている。不倫は特別なことではなく、日常のすぐそばに潜んでいるのだ。
■信頼関係が支えるセンシティブな創作
日々寄せられる多くの体験談のなかから、ぽん子さんは漫画化する基準を慎重に定めている。不倫という非常にセンシティブな内容を扱うため、タレコミ主の心変わりによるトラブルを避ける必要があるからだ。
そのため、なるべく近しい人や信頼できる人からのタレコミを優先して漫画にしている。投稿主の覚悟と作者の信頼関係があってこそ、読者の心を揺さぶるリアルな物語を届けることが可能となる。今後も、不倫当事者たちの姿を赤裸々に描くぽん子さんの作品に注目したい。
取材協力：ぽん子(@ponko008)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。