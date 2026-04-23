ぴよりん×こどもの日限定♡兜姿が可愛いスイーツで特別なお祝いを

毎年楽しみにしている方も多い「ぴよりん」から、こどもの日にぴったりな限定スイーツが今年も登場します♡愛らしい見た目と、季節感たっぷりのデザインで、思わず写真を撮りたくなる可愛さ。さらに味わいにもこだわり、特別感のある仕上がりに。家族でのお祝いはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめの一品です。

こどもの日限定の特別ぴよりん

ぴよりんから登場する「こどもの日ぴよりん」は、2026年4月29日（水・祝）～5月5日（火・祝）の7日間限定販売。価格は580円（税込）で、この時期だけの特別な味わいとビジュアルが楽しめます。

名古屋コーチンの卵を使用した濃厚でなめらかなチョコプリンを、やさしい甘みのバナナババロアで包み込んだ贅沢な構成。

チョコレートとバナナの相性の良さが引き立ち、口の中でとろけるような食感が広がります。

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兜×こいのぼりの愛らしさ♡

今回のぴよりんは、チョコレートでできた兜をかぶり、胸元にはこいのぼりのオーナメントをあしらった特別仕様。可愛らしさの中に、こどもの日の力強さや願いが込められたデザインが魅力です。

思わず笑顔になるビジュアルは、お子さまはもちろん大人にも人気。テーブルに並べるだけで華やかな雰囲気を演出してくれるので、ゴールデンウィークのおやつタイムにもぴったりです♪

販売は「ぴよりんshop（名古屋駅）」と「ぴよりんshopアトリエ店（勝川）」の2店舗で実施。

人気商品のため、時間帯によっては早めに売り切れる可能性も。確実にゲットしたい方は、販売時間に合わせての来店がおすすめです。

こどもの日をもっと特別に♡

期間限定のぴよりんは、見た目の可愛さと本格的な味わいを同時に楽しめる特別なスイーツ。こどもの日の思い出を、より華やかに、より楽しく彩ってくれます。

大切な人と過ごす時間に、ちょっとした幸せを添えてくれる存在に♡この時期だけの出会いを、ぜひお見逃しなく。