【カルディ最新セール】GW直前に各地でコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。4月24日以降スタートの店舗まとめたよ。

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。

今回は2026年4月23日時点で発表されている、4月24日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。

東京・千葉・栃木...

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。

対象店舗は以下の通りです。

【4月24日から28日】

・ビーンズ阿佐ヶ谷店（東京都）

・松前店（愛媛県）

【4月25日から29日】

・イオンモール旭川西店（北海道）

・フジグラン神辺店（広島県）

・千秋店（新潟県）

・甲斐双葉店（山梨県）

・木の葉モール橋本店（福岡県）

・トキハわさだタウン店（大分県）

・イオンモール浜松志都呂店（静岡県）

・ららぽーと門真店（大阪府）

・神戸ハーバーランド店（兵庫県）

・おやまゆうえんハーヴェストウォーク店（栃木県）

・イオンモール佐久平店（長野県）

・シャポー船橋店（千葉県）

・イオンモールKYOTO店（京都府）

・イオンモール沖縄ライカム店（沖縄県）

早いことに、4月も終盤戦。GWに向けたお買い物をするチャンスですよ。

（東京バーゲンマニア編集部）