【カルディ最新セール】GW直前に各地でコーヒー豆特価＆10％オフセール開催。4月24日以降スタートの店舗まとめたよ。
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。
今回は2026年4月23日時点で発表されている、4月24日以降に開催の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。
東京・千葉・栃木...
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。
対象店舗は以下の通りです。
【4月24日から28日】
・ビーンズ阿佐ヶ谷店（東京都）
・松前店（愛媛県）
【4月25日から29日】
・イオンモール旭川西店（北海道）
・フジグラン神辺店（広島県）
・千秋店（新潟県）
・甲斐双葉店（山梨県）
・木の葉モール橋本店（福岡県）
・トキハわさだタウン店（大分県）
・イオンモール浜松志都呂店（静岡県）
・ららぽーと門真店（大阪府）
・神戸ハーバーランド店（兵庫県）
・おやまゆうえんハーヴェストウォーク店（栃木県）
・イオンモール佐久平店（長野県）
・シャポー船橋店（千葉県）
・イオンモールKYOTO店（京都府）
・イオンモール沖縄ライカム店（沖縄県）
早いことに、4月も終盤戦。GWに向けたお買い物をするチャンスですよ。
（東京バーゲンマニア編集部）